Catalina García pide al PSOE-A condenar de forma inmediata la agresión verbal a Moreno y expulsar al militante implicado

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, atiende a los medios en una imagen de archivo. - Ángel Díaz - Europa Press

ALBOX (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha pedido a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que condene "de manera inmediata" la "agresión verbal" que sufrió en la noche del Jueves Santo el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, en Cabra (Córdoba), y que expulse del partido al militante implicado.

García se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas durante una visita técnica a las obras del vertedero de Albox (Almería), después de que un hombre fuera detenido por "increpar" y aproximarse "con una actitud agresiva" y "vociferando" al presidente de la Junta mientras realizaba una visita institucional al municipio cordobés.

Según ha manifestado la consejera, "lo que toca es que la izquierda lo condene de una manera radical y además expulse a este señor del partido", porque, según ha defendido, en Andalucía "lo que queremos es tener un territorio calmado, una campaña electoral limpia".

En esa línea, ha calificado los hechos de "muy graves" y ha defendido que los políticos deben centrarse en lo que piden los andaluces, esto es, en los "proyectos que queremos hacer por esta tierra".