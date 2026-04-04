El Centro de Vacunación Internacional de Almería atendió a 4.300 viajeros en 2025, un 6,5% menos que en 2024

Imagen de archivo de una enfermera suministrando una vacuna. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Vacunación Internacional (CVI) de Almería, perteneciente al área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, ha atendido durante 2025 a un total de 4.300 viajeros internacionales, un 6,5 por ciento menos que en 2024, cuando registró 4.600. Durante esa atención, ha administrado vacunas y quimioprofilaxis antipalúdica en los casos necesarios y ha ofrecido consejos sanitarios y atención personalizada e integral.

El centro, ubicado en la calle Hermanos Machado, ha realizado 5.100 vacunaciones durante 2025, entre ellas 1.062 dosis contra la fiebre amarilla, 677 de fiebre tifoidea inyectable, 140 de hepatitis A en niños y 490 de tétanos-difteria en adultos, además de vacunas frente a la meningitis meningocócica A, C y W135, entre otras, según los datos facilitados por la Subdelegación a Europa Press. En lo que va de 2026, el centro ha realizado 1.312 vacunaciones y ha atendido a 750 viajeros.

El CVI administra vacunas obligatorias y recomendadas en función del destino y de las condiciones del viaje. Entre las obligatorias figuran la de la fiebre amarilla o la meningitis para determinados países, mientras que entre las recomendadas se encuentran la encefalitis centroeuropea y la encefalitis japonesa. Estas últimas forman parte del calendario vacunal o del viajero y pueden administrarse en el propio CVI o en el centro de salud.

DESTINOS MÁS FRECUENTES

Por continentes, Tailandia se sitúa como el principal destino en Asia entre los almerienses o residentes en la provincia, por delante de otros países como Vietnam, India o Sri Lanka.

En África destacan Mali y Senegal entre las personas migrantes, mientras que entre los turistas sobresalen Kenia y Tanzania para viajes de tipo safari. En América, el centro detecta un importante flujo de viajeros hacia Colombia y Perú, así como a Costa Rica en Centroamérica, especialmente para visitar entornos naturales.

En Europa, el CVI atiende sobre todo consultas de personas que se desplazan a zonas rurales de Centroeuropa y preguntan por la vacuna frente a la encefalitis primavero-estival transmitida por garrapatas.

Desde el centro han precisado además que las vacunas necesarias se individualizan según cada viajero, de forma que se valoran factores como la edad, las vacunas recibidas a lo largo de la vida, la patología previa y la medicación, así como el tipo de viaje y los riesgos específicos de cada destino.

En este sentido, han subrayado que no afronta los mismos riesgos una persona que viaje a un pueblo alejado de Vietnam que un turista que se desplace a las principales ciudades y permanezca en hoteles con todo incluido.