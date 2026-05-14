Cerca de 900 escolares de Almería aprenderán a comer sano el 21 de mayo con frutas, hortalizas y pescado

Presentación del XII Plan de Consumo Infantil de Frutas, Hortalizas y Pescado. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Municipal Maestro Padilla acogerá el próximo jueves, 21 de mayo, el XII Plan de Consumo Infantil de Frutas, Hortalizas y Pescado del Ayuntamiento de Almería, una cita en la que 895 alumnos de nueve centros educativos de la capital aprenderán hábitos saludables a través de actividades vinculadas al consumo de fruta, hortalizas y pescado.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, en esta edición participarán alumnos del CEIP Colona Araceli, del CEIP San Francisco, del CEIP Madre de la Luz, del CEIP Virgen del Mar de Cabo de Gata, del Colegio SAFA, del CEIP San Bernardo, del CEIP Europa, de La Salle-Chocillas y del CEIP Adela Díaz.

La actividad, organizada por el Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, ha sido presentada este jueves por el concejal Juan José Segura, quien ha explicado que esta iniciativa municipal pretende acercar a los más jóvenes a una alimentación equilibrada desde edades tempranas con una propuesta "dinámica, educativa y divertida".

Como en años anteriores, los escolares realizarán un concurso de dibujo y de recetas para promocionar las frutas, hortalizas y pescado propios de la tierra. Durante las últimas semanas, los escolares participantes han recibido una ficha en la que deben describir las propiedades nutricionales del tomate 'raf', tomate 'cherry', pimiento 'california', calabacín, pepino, berenjena, melón, sandía, naranja, rape, jurel, pulpo y gamba. Además, deben elaborar una receta que contenga al menos tres de estos productos.

La jornada se desarrollará en el Auditorio Maestro Padilla entre las 10,00 y las 13,00 horas, con una charla de una pediatra del Hospital Virgen del Mar sobre buenos hábitos alimenticios en edad infantil.

A continuación, se representará la obra de teatro 'Deporte, Hortalizas y Acción', a cargo de la compañía 'Creativity and Consulting SL'. Después, se repartirá un desayuno saludable con productos de kilómetro cero y tendrá lugar la entrega de premios, donados por la docena de empresas colaboradoras, a los mejores dibujos y recetas.

Segura ha destacado que "Almería es una referencia en producción hortofrutícola" y cuenta "además con productos del mar de enorme calidad", por lo que ha considerado "fundamental" que los escolares "conozcan, valoren y consuman estos alimentos".

El edil almeriense ha asegurado que "la gran participación de los centros educativos cada año demuestra el interés creciente por impulsar estilos de vida saludables en las aulas".

DESARROLLO SALUDABLE

Junto a la participación de los centros educativos, Segura ha agradecido la colaboración de grandes productores almerienses "tanto de la tierra como del mar". Entre los colaboradores de esta duodécima edición figuran Casi, Cajamar, Organización de Productores Pesqueros de Almería, Galatea, Unica, Vithas, Fashion, Biosabor, Caparrós, Hortícola Ikersa, Agroponiente y Don Simón, a través de Cítricos del Andarax.

La vicepresidenta de Casi, Bienvenida Pascual, ha destacado la importancia de esta jornada, ya que "incorporar frutas, verduras y pescado en la dieta infantil favorece un desarrollo saludable y contribuye a prevenir enfermedades a largo plazo al tiempo que refuerza una cultura alimentaria basada en productos de kilómetro cero, frescos y de proximidad".

"Nuestro compromiso es acercar estos alimentos a las familias y contribuir a que los niños crezcan entendiendo que comer bien es también cuidar de nuestro futuro", ha añadido Pascual.

En la misma línea, la responsable de proyectos de la Organización de Productores Pesqueros (OPP) de Almería, Elvira Morote, ha valorado que "todos tenemos una responsabilidad muy grande de devolver a nuestra sociedad, sobre todo a los más jóvenes, al consumo de la dieta mediterránea del producto kilómetro cero".

Morote ha afirmado que "en Almería somos unos afortunados porque además de las frutas y hortalizas tenemos unos productos pesqueros muy, muy frescos, capturados con suma responsabilidad por nuestros pescadores y que además están llenos de unos nutrientes muy saludables".

Segura ha incidido en que "la educación alimentaria es una herramienta clave para prevenir problemas de salud como puede ser la obesidad infantil". Por ello, ha asegurado que "desde el Ayuntamiento de Almería seguiremos trabajando de la mano de colegios, familias y sectores productivos para construir una sociedad mejor, más activa, y más sana y saludable".