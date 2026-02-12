Cinco detenidos tras desmantelar en El Ejido (Almería) una red criminal con 3,5 toneladas de droga y un arsenal de armas

Parte del material intervenido en El Ejido (Almería) durante la operación contra el narcotráfico incluida en el V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.- EUROPA PRESS

ALMERÍA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en El Ejido (Almería) una macroestructura criminal dedicada al narcotráfico internacional y ha detenido a cinco personas consideradas máximas responsables de la organización, en una operación en la que se han intervenido más de 3,5 toneladas de sustancias estupefacientes y un importante arsenal de armas de fuego.

La operación se ha desarrollado durante los días 9 y 10 de febrero, tras un periodo previo de investigación y de intensificación operativa iniciado a raíz de la mesa de coordinación del V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, en su fase correspondiente a esta localidad del Poniente almeriense.

Según ha informado la Policía Nacional a los medios, el dispositivo ha permitido actuar de forma simultánea contra las 'guarderías' --inmuebles utilizados para ocultar y almacenar la droga--, así como contra la logística y el transporte, el cultivo y la elaboración de la sustancia y la capacidad armada del entramado.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha defendido que "detrás de cada cifra hay un trabajo silencioso, constante y valiente" y ha recalcado que "no existe impunidad. Lo que hay es investigación, coordinación y resultados".

Asimismo, ha incidido en que la operación "no es un hecho aislado, sino que es el resultado de una estrategia sostenida en el tiempo" dentro del plan impulsado por el Gobierno central, y ha asegurado que "las organizaciones criminales no tienen ni van a tener espacio en nuestra provincia".

En el balance ofrecido por la Policía Nacional se ha detallado la intervención de más de 2,5 toneladas de hachís, una tonelada de marihuana y diversas partidas de cocaína que sumaban casi medio kilo, además de 52.000 euros en efectivo.

El comisario provincial de Almería, Antonio María Delgado, ha detallado que la organización había estructurado su actividad con una clara orientación hacia Centroeuropa, destino final de buena parte de la droga. Según ha explicado, la base económica se encontraba en el cultivo intensivo de marihuana, cuyo producto se comercializaba en parte en picadura y en parte prensado, lo que permitía generar liquidez para financiar la adquisición de hachís en fardos y de cocaína.

En cuanto a la estructura interna, ha señalado que la red operaba de forma jerarquizada para sostener la salida internacional de la droga y que sus integrantes asumían "los tres roles": cultivo, almacenamiento y logística de transporte.

La investigación se inició en septiembre por el Grupo II de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de El Ejido en colaboración con la Udyco de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, tras detectarse indicios de actividad continuada de cultivo a gran escala y almacenamiento de grandes partidas de hachís.

Las vigilancias permitieron identificar a los responsables, localizar inmuebles e invernaderos y acreditar la existencia de una red organizada con capacidad de almacenamiento, transporte y protección armada.

UN ARSENAL CON FUSILES, PISTOLAS Y MUNICIÓN DE GUERRA

En cuanto al tráfico de armas, los agentes han intervenido, entre otros efectos, un fusil de asalto Cetme C calibre 7,62 con cargadores y munición, un rifle Blaser R93 calibre 300, una pistola Glock de nueve milímetros con cargador, una pistola de ocho milímetros marca Rohm, varias escopetas, abundante munición de distintos calibres, un chaleco antibalas y armas blancas como un machete de guerra.

El jefe de la Comisaría Local de El Ejido, José Antonio Roca, ha advertido de la peligrosidad del material intervenido y ha explicado que, en el momento de la entrada policial, uno de los detenidos estaba "municionando un arma", mientras que una de las pistolas Glock tenía bala en recámara, por lo que estaba "dispuesta a disparar".

Durante los registros domiciliarios, autorizados judicialmente y desarrollados con apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción, el sospechoso fue neutralizado antes de que pudiera hacer uso del arma.

Respecto a la procedencia del armamento, se ha indicado que la mayoría de las armas intervenidas eran de origen nacional, aunque también se han detectado fusiles de asalto procedentes de países de Europa del Este.

CINCO DETENIDOS Y UNA INVESTIGACIÓN ABIERTA

En total han sido detenidas cinco personas, cuatro de ellas integrantes de un clan familiar internacional asentado en la barriada de Matagorda de El Ejido, dedicado al cultivo intensivo de marihuana en invernaderos y a la venta de resina de cannabis, mientras que el quinto arrestado estaba vinculado a la logística de transporte y almacenamiento.

A los arrestados se les imputan delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico, y han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción competente de la localidad ejidense.

La investigación continúa abierta. Según ha explicado el comisario provincial, este tipo de actuaciones requieren meses de seguimiento, monitorización de movimientos, análisis de titularidades y autorizaciones judiciales. "Parece muy fácil una vez visto aquí y puesto en la mesa, pero es muy complejo", ha señalado en relación con el volumen de droga y el arsenal expuesto ante los medios.

Con esta actuación, la Policía Nacional ha asestado uno de los golpes más relevantes contra las infraestructuras logísticas del narcotráfico en El Ejido, al desarticular de forma simultánea cultivo, almacenamiento, transporte y capacidad armada de la organización, dentro del despliegue reforzado del plan especial en la provincia de Almería.