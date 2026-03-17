Comienza el montaje de vía de alta velocidad Murcia-Almería en el Corredor Mediterráneo

Imagen del inicio de los trabajos de montaje de vía en el tramo de alta velocidad entre Murcia y Almería. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALMERÍA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este martes el inicio de los trabajos de montaje de vía en el tramo de alta velocidad entre Murcia y Almería, dentro del Corredor Mediterráneo. Este eje ferroviario, concebido como una doble plataforma en ancho internacional, conectará la frontera francesa con Algeciras mediante servicios de alta velocidad.

El anuncio ha sido realizado por el propio ministro a través de un mensaje en su cuenta oficial en la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que ha destacado este avance como un "nuevo hito" en el desarrollo de la red ferroviaria de alta velocidad en España.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de febrero al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif Alta Velocidad (Adif AV), el contrato para el montaje de vía del tramo Lorca-Vera, de 61,5 kilómetros, por un importe de 108,2 millones de euros. Este segmento forma parte de la futura Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, que contará con una longitud total de 200 kilómetros.

Con esta actuación, Adif AV completa la puesta en marcha del montaje de vía en toda la línea, tras la adjudicación el pasado año de los trabajos en los tramos Vera-Almería (68 kilómetros) y Nonduermas-Lorca San Diego (57,5 kilómetros).

El proyecto contempla la instalación de vía en ancho estándar mediante el despliegue de sus principales elementos --balasto, traviesas, carriles y desvíos-- a lo largo de todo el trazado, así como en las cuatro estaciones incluidas en este tramo: Puerto Lumbreras, Almendricos, Pulpí y Vera-Almanzora.