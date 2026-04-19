La concentración del manipulado hortofrutícola en Almería registra un "éxito" con miles de trabajadores según UGT y CCOO

Concentración del sector del manipulado hortofrutícola en Almería. - CCOO ALMERÍA

ALMERÍA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de trabajadores del manipulado y envasado hortofrutícola han respondido este domingo a la llamada de UGT FICA y CCOO Industria de Almería en el anfiteatro de la Rambla con una asamblea-concentración que la parte sindical ha calificado de "éxito rotundo" y que "abre la puerta a una huelga si la patronal no rectifica".

Así lo han puesto de relieve ambos sindicatos en una nota conjunta en la que explican que la cita arrancaba a las 11,00 horas de este domingo en el anfiteatro de la Rambla de Almería, y ha reunido a personas trabajadoras llegadas de los almacenes "de toda la provincia".

La convocatoria estaba pensada para "informar del estado real de la negociación, recoger la voz de la plantilla y articular una respuesta colectiva ante un proceso que lleva bloqueado desde finales de 2024".

El acto ha contado con la participación de la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López; el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez; representantes de ambos sindicatos en Granada que firmaron el convenio del manipulado en esa provincia en diciembre, y los responsables provinciales de CCOO Industria y UGT FICA de Almería, Máximo Arévalo y Francisca Ramírez, respectivamente.

Los sindicatos explican que el convenio provincial del sector está caducado desde el 31 de diciembre de 2024, y regula las condiciones de un ámbito productivo que emplea en torno a 30.000 personas en Almería, con mayoría de mujeres.

Tras "año y medio de negociaciones y catorce reuniones", la mesa "permanece encallada pese a la mediación de la Junta de Andalucía a través del delegado territorial de Empleo, Amós García".

La parte trabajadora reclama "salario mensualizado, jornada de 40 horas semanales con una irregularidad máxima del 10% y un incremento salarial del 4% por encima del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 1.221 euros al mes para 2026".

La propuesta empresarial --impulsada por Asempal Agricultura, Coexphal y Ecohal Almería-- plantea una vigencia del convenio hasta 2030, una subida del 2% a partir de 2027 "condicionada a ser absorbida por futuras subidas del SMI, sin reconocimiento de atrasos, y un aumento de la jornada irregular del 10 al 20%", explican los sindicatos, que la consideran "regresiva y propia de un modelo laboral desfasado".

Ambos sindicatos han advertido durante la asamblea de que, "si la patronal no acude a la próxima mesa con una propuesta responsable, el conflicto desembocará en huelga", así como han anunciado que "mantendrán la presión con nuevas acciones" coincidiendo con la feria sectorial que tendrá lugar el próximo miércoles, 22 de abril.

De esta manera, la concentración ha concluido con el "llamamiento final claro" de "exigir un convenio colectivo que reparta la riqueza generada en un sector clave para la economía provincial y acorde al marco legal vigente".