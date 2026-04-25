Condenada por intentar introducir drogas y teléfonos en la prisión de Almería a través de un 'vis a vis'

Archivo - Centro penitenciario de El Acebuche (Almería) (Foto de archivo). - SIEPSE - Archivo

ALMERÍA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Almería ha condenado a tres años y medio de prisión a una mujer que acudió con varias cantidades de cocaína y hachís ocultas en un zapato y en su ropa interior, así como con dos teléfonos móviles, a un 'vis a vis' a la prisión de El Acebuche, donde los funcionarios la interceptaron al pasar por el arco.

El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso, condena a la acusada ante un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, por lo que también le imponen una multa de 3.000 euros con responsabilidad penal subsidiaria para el caso de impago.

La sentencia señala que la acusada se presentó el 18 de julio de 2024 en el centro penitenciario donde había concertado una visita 'vis a vis' con uno de los internos, si bien antes de acceder al encuentro debía pasar por un control rutinario en la entrada.

Al pasar por el arco de seguridad, los agentes pararon a la mujer debido a que el artefacto emitió un pitido. Así, una de las funcionarias la requirió para comprobar qué llevaba en el zapato, donde había ocultado cocaína.

La funcionaria explicó durante el juicio que se le preguntó a la acusada si llevaba algo más antes de un cacheo, ante lo cual está les contestó que no, si bien el arco volvió a pitar. Fue entonces cuando se sometió a un cacheo en el que, entre otros efectos, se localizó otro paquete con droga.

Según los análisis, la acusada transportaba 8,18 gramos de cocaína y otros 187,83 gramos de resina de cannabis repartidos en dos placas ocultas en su ropa interior, con un valor en el mercado cercano a los 1.750 euros.

La droga estaba destinada al tráfico ilícito en el interior del centro penitenciario, al que accedió además en posesión dos teléfonos móviles --uno de ellos minimóvil-- y tres tarjetas SIM. A raíz de estos hechos, la mujer fue detenida en las propias dependencias por la Guardia Civil.