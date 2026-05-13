Condenado a casi 18 años de cárcel en Almería por agresión sexual y maltratos durante meses a su pareja sentimental

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 17 años y ocho meses de prisión a un hombre que maltrató y amenazó durante meses a su pareja sentimental, a quien también agredió sexualmente tras golpearla contra el salpicadero de s furgoneta después de que la víctima le manifestara en el transcurso de un viaje su intención de cesar la relación.

El fallo, consultado por Europa Press, impone al acusado 13 años de prisión por un delito de agresión sexual así como otros dos años y tres meses de cárcel por un delito de violencia habitual en el ámbito de la violencia de género, además de un año y ocho meses de cárcel por un delito continuado de amenazas y nueve meses más por lesiones y maltrato.

Asimismo, prohíbe al acusado comunicarse o aproximarse a la víctima, defendida por la letrada Piedad Moreno, durante un periodo de 15 años, otros siete años de libertad vigilada y 18 años de inhabilitación para trabajar o desempeñar cualquier tipo de labor que guarde relación con menores de edad, entre otras penas accesorias. Deberá, además, indemnizar con 20.000 euros a la mujer.

La sentencia da por probado que el acusado, en prisión provisional por esta causa, mantuvo una relación sentimental con la víctima entre octubre de 2023 y marzo de 2024, llegando a convivir primer en Roquetas de Mar (Almería) y después en un cortijo de un pequeño municipio cercano a la costa de Granada donde comenzó a comportarse "de una forma cada vez más celosa, controladora y agresiva".

En este sentido, el hombre ejerció cada vez una mayor violencia tanto física como psíquica sobre la víctima, a la que agredía incluso de manera "diaria" tanto fuera como dentro del domicilio común.

Además de dichas agresiones, también le dirigía insultos, expresiones denigrantes y amenazas de muerte, de modo que incluso llegó a apuntar a la mujer con una escopeta de caza así como con otras armas como un hacha, cuchillos y navajas para intimidarla y evitar que contara nada de lo que ocurría a la policía o a otras personas.

El tribunal también ha dado por demostrado que en el transcurso de un viaje a Portugal, mientras el acusado conducía el vehículo y la mujer iba de copiloto, esta le comunicó su intención de dejar la relación por cómo él la trataba, lo que hizo que el acusado le agarrara la cabeza y la golpeara contra el salpicadero.

A continuación, el acusado se colocó en la parte de atrás del vehículo, se desabrochó los pantalones y obligó a la víctima a mantener relaciones sexuales pese a sus negativas y haberle provocado heridas sangrantes en el rostro.

Como consecuencia de todo ello, la víctima ha sufrido daño psíquico y psicológico característico de la violencia de género, con ansiedad y estado de ánimo depresivo, con baja autoestima y deterioro significativo de la actividad en diferentes áreas de la vida cotidiana, entre otras dolencias y patologías.

No obstante, la Sección Tercera absuelve al acusado de un delito de detención ilegal al no haber encontrado pruebas suficientes que acrediten que el acusado encerrara o mantuviera retenida a la mujer tanto en el cortijo como en el vehículo en el que realizaban los viajes. Tampoco ve demostrado durante estos episodios el hombre tuviera afectadas sus capacidades.

El teléfono 016 es el número de ayuda a las mujeres que sufren violencia de género y su entorno. No deja huella en la factura aunque puede quedar registrado en algunos terminales. También se pueden realizar consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y en el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es. Funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.