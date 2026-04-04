Confirman 15 años de cárcel a un hombre que violó durante meses al hijo menor de su pareja en Almería

Archivo - Sede del Tribunal Supremo (TS). - EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha confirmado una pena de 15 años de prisión para un hombre que agredió sexualmente durante meses al hijo menor de su pareja sentimental en Almería durante los tiempos en los que se quedaba a solas con el pequeño, principalmente cuando la madre salía a trabajar.

El Alto Tribunal ha inadmitido el recurso de casación impulsado por la defensa al considerar que todas las alegaciones formuladas se producen 'ex novo per saltum', ya que dicho alegatos no fueron planteados durante las apelaciones en instancias anteriores, lo que impide al tribunal examinarlos en vía de casación.

La resolución, consultada por Europa Press, confirma así el delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años por el que además deberá indemnizar a la víctima con 50.000 euros en concepto de daños morales.

Tampoco podrá comunicarse ni acercarse al menor 20 años, tiempo en el que tampoco podrá desempeñar oficio o actividades con menores. El fallo le retira la patria potestad por seis años y le impone otros diez de libertad vigilada.

El acusado convivía desde el año 2016 con su pareja sentimental, quien tenían tres hijos, entre ellos la víctima con la que comenzó a realizar prácticas sexuales cuando contaba con unos 15 años --a partir del verano de 2020-- aprovechándose de la diferencia de edad, de que vivían en la misma casa y de la relación sentimental que el acusado tenía con la madre del menor.

La sentencia de origen determina que el acusado actuó "en contra de la voluntad del menor" y "sin consentimiento" del mismo para "satisfacer sus deseos sexuales" con prácticas que se fueron endureciendo conforme avanzaba el tiempo para las que llegaba incluso a inmovilizarlo.

Para ello, el acusado aprovechaba las situaciones en las que estaban solos, especialmente los domingos por la tarde cuando la madre del niño no se encontraba en casa porque trabajaba fuera. Estas situación se prolongó, al menos, hasta febrero de 2021. Como consecuencia de estos hechos la víctima ha desarrollado graves problemas psicológicos, emocionales y de conducta.