La Corporación municipal almeriense procesiona junto a la Hermandad del Santo Sepulcro en este Viernes Santo

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez Agüero. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Corporación municipal almeriense, presidida por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acompañado a la Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores que, como cada Viernes Santo, ha salido en procesión desde la Iglesia de San Pedro Apóstol con las imágenes de Cristo Yacente y Nuestra Señora de los Dolores para recorrer el Centro Histórico de la capital.

Tal y como ha valorado el Consistorio local, esta estación de penitencia ha sido seguida "con mucha fe y respeto" por "miles de almerienses y visitantes durante todo su recorrido".

Además de la Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores (Santo Sepulcro), en esta jornada también han realizado su estación de penitencia la Humilde Hermandad de San Francisco de Asís y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de Caridad en su traslado al Sepulcro María Santísima de las Penas y Santa Marta (Caridad), desde la Iglesia de Santa Teresa (Mediterráneo-Oliveros), y la Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de los Dolores (Soledad), desde la Iglesia de Santiago Apostol.

Asimismo, entre las 5,00 y hasta pasadas las 7,00 horas, se ha celebrado el Vía Crucis de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Escucha, al que ha asistido los concejales de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juanjo Segura.