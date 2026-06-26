Cortes parciales y desvíos hasta el 14 de julio por la remodelación del enlace de Viator (Almería) en la A-7

Planificación de obras en el enlace entre la A-7 y la A-92 en Viator (Almería). - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALMERÍA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la remodelación del enlace entre la Autovía del Mediterráneo (A-7) y la A-92 en Viator (Almería) van a producir cortes parciales del tráfico y desvíos entre el próximo 29 de junio y el 14 de julio para avanzar en unos trabajos valorados en 38 millones de euros y que buscan ampliar la capacidad de la vía con cuatro nuevos ramales.

Según ha indicado Transportes en una nota, la primera fase irá del 29 de junio al 1 de julio con el corte del ramal de entrada a la calzada izquierda de la A-7 --sentido Murcia-- desde la glorieta del enlace de Viator. Los cortes tendrán lugar hasta las 18,30 horas y el tráfico se desviará mediante un cambio de sentido en el enlace de Huércal de Almería, en el kilómetro 780 de la A-7.

La segunda fase, del 2 al 6 de julio, supondrá el corte de la calzada izquierda de la A-7 --sentido Murcia-- entre los kilómetros 777 y 777,6. El tráfico se desviará por los ramales del enlace.

Los días 7, 8 y 9 de julio habrá un corte de la calzada derecha de la A-7 --sentido Málaga--, entre los kilómetros 777 y 777,6. En este caso, serán entre las 8,00 y las 18,30 horas y el tráfico se desviará por los ramales del enlace.

La última fase conllevará el corte del ramal de salida de la calzada derecha de la A-7 --sentido Málaga-- hacia la glorieta del enlace de Viator. Se producirá el 10 de julio, de 8,00 a 13,00 horas; y el 13 y el 14 de julio, de 8,00 a 18,30 horas. El tráfico se desviará mediante cambio de sentido en el enlace de Huércal de Almería, en el kilómetro 780 de la A-7.

El objetivo de este proyecto es ampliar la capacidad del enlace de Viator mediante la ejecución de cuatro nuevos ramales directos entre las autovías A-7 y A-92, así como el rediseño de los cuatro ramales existentes.

Tras finalizar el montaje de las vigas de los viaductos del enlace, se procederá al montaje de las prelosas colaborantes, que forman la base del tablero de cada viaducto. Por razones de seguridad, durante estos trabajos es necesario restringir la circulación bajo la zona de actuación.

En el caso de la estructura E2+E3, el gran esviaje del viaducto sobre la A-7 y los ramales hace que la colocación de las prelosas afecte a la totalidad de la calzada en cada vano. El montaje de cada vano tiene una duración prevista de tres días, durante los cuales se desviará provisionalmente el tráfico.