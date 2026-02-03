Cuatro detenidos durante un control antidroga en El Ejido y en un punto de venta de Roquetas de Mar (Almería)

Drogas y armas intervenidas. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un total de cuatro personas en dos operaciones distintas llevadas a cabo en el Poniente almeriense, con la intervención de un punto de venta de drogas en Roquetas de Mar y un control preventivo en El Ejido, donde se intervino un vehículo con casi 12 kilos de cogollos de marihuana.

Los agentes se han incautado en total, además del estupefaciente ya señalado, de 240 gramos de hachís, de seis gramos de MDMA, dos armas de aire comprimido, munición calibre 32 ACP (7,65 mm), un machete de grandes dimensiones y una balanza de precisión, según ha indicado la Comandancia en una nota.

El control preventivo practicado en el núcleo ejidense de Matagorda el pasado mes de enero permitió inspeccionar un vehículo que transportaba dos bolsas con cerca de 12 kilos de cogollos de marihuana envasado en dosis individuales para su posterior venta, por lo que se detuvo al conductor y se inmovilizó el coche.

De otro lado, los agentes recabaron autorización judicial para registrar un inmueble de Roquetas de Mar sospechoso, lo que a la postre permitió intervenir distintos tipos de armas, drogas y enseres para su manipulación. Fueron detenidas dos personas y una tercera más, posteriormente, a raíz de los indicios obtenidos durante el registro.