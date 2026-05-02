Cuatro detenidos en Vícar (Almería) en una operación, todavía abierta, contra el narcotráfico

Archivo - Imagen de un patrullero de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VÍCAR (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el marco de una operación contra el narcotráfico en el municipio almeriense de Vícar. La intervención del Instituto Armado continúa abierta por lo que no se descartan más detenciones en las próximas horas.

Según han confirmado este sábado fuentes de la Benemérita, el despliegue de los agentes pasadas las tres de la tarde de este viernes 1 de mayo se concentra en el barrio de Archilla.

Esta semana han sido varias las actuaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional que se han ido realizando en diferentes municipios todas vinculadas con las drogas y que se saldaron con más de una decena de detenidos.