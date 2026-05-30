Detenida una mujer tras herir de gravedad a su pareja con un cuchillo de cocina en Almería

Imagen de agentes de Policía Nacional interviniendo en un altercado en Almería capital. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a una mujer como presunta autora de un delito de malos tratos y lesiones, después de herir con un cuchillo de cocina a su pareja sentimental en una vivienda situada en la Avenida Cabo de Gata.

Así lo ha trasladado el Cuerpo en una nota, donde ha detallado que la rápida y decidida actuación de los agentes que acudieron al lugar permitió contener una grave hemorragia mediante la práctica de un torniquete de emergencia, una intervención que resultó determinante para estabilizar a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado domingo, 17 de mayo, cuando varios indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano fueron comisionados para acudir a un domicilio en el que, al parecer, se estaba produciendo un altercado con arma blanca.

A su llegada, los agentes encontraron a un varón sangrando abundantemente por la pierna derecha, por lo que dos de los policías intervinientes actuaron de manera inmediata y le practicaron un torniquete para cortar la hemorragia. Durante la asistencia, la víctima se encontraba en estado de shock.

Según han apuntado fuentes policiales, aunque no llegó a perder la conciencia, la importante pérdida de sangre provocó que comenzara a mostrarse aturdido y a decir incoherencias, circunstancia que evidenciaba la gravedad de la situación. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde recibió asistencia médica.

Por otro lado, ha precisado que la detenida, de nacionalidad venezolana, convivía en el domicilio con la víctima, con quien mantenía una relación sentimental desde hacía años. En el lugar de los hechos fue intervenido un cuchillo de cocina con mango de madera, presuntamente utilizado en la agresión.

Así pues, la investigación se apoyó en la declaración de una testigo directa de los hechos, familiar de la víctima, quien manifestó que la noche anterior los involucrados habían salido de fiesta y que, al regresar al domicilio, la detenida se encontraba en estado ebrio.

Según su testimonio, la discusión comenzó cuando la mujer bajó al patio de la vivienda de forma agresiva y se dirigió a su pareja, llegando inicialmente a coger un tenedor de la cocina. La testigo explicó que tuvo que intervenir para retirarle ese primer objeto y tratar de calmarla.

Sin embargo, poco después volvió a escuchar una nueva discusión y observó cómo la detenida sostenía un cuchillo entre las manos. Ante esta situación comenzó a gritar pidiendo auxilio solicitando la presencia policial, hasta que la agresora siguió a la víctima por las escaleras y le clavó el arma blanca en la zona de la tibia.

Vecinos del inmueble confirmaron a los agentes que los altercados en la vivienda eran habituales y que, durante la mañana de los hechos, habían escuchado a un hombre gritar de forma reiterada "no me cortes, no me cortes", lo que reforzó la versión aportada por la testigo presencial.

Tras la agresión, la víctima fue evacuada al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde fue atendida de las lesiones sufridas. Una vez recibió el alta médica, decidió abandonar el domicilio, recoger sus pertenencias y regresar a su país de origen, poniendo distancia con la agresora.