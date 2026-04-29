Detenidas 15 personas en el operativo con 60 agentes y diez registros en Los Almendros, Pescadería y Pechina (Almería)

Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALMERÍA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a 15 personas en el marco de una operación contra el tráfico de drogas vinculado a plantaciones 'indoor', el tráfico de armas y la defraudación de fluido eléctrico, con diez registros en los barrios almerienses de Los Almendros y Pescadería y en el municipio de Pechina.

Según han indicado fuentes policiales, el dispositivo ha contado con la participación de más de 60 agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), entre otras unidades.

La operación, que se ha desarrollado durante la mañana, ha permitido intervenir una cantidad de droga calificada como "ingente", principalmente marihuana en hoja y cogollos, así como tres armas, dos largas y una corta, y "multitud" de útiles empleados para el cultivo y la venta de sustancias estupefacientes.

La actuación se enmarca en el plan funcional de respuesta a zonas tensionadas en la provincia, proyectado por la Comisaría Provincial de Almería.

Por su parte, Endesa ha confirmado a Europa Press que su intervención ya ha finalizado y que se han realizado nueve registros relacionados con el suministro eléctrico, de los que seis han resultado positivos con plantación.

La compañía ha precisado que se han efectuado en torno a cien cortes y se han desmantelado unos 200 metros de cable en Pechina y en el barrio de Los Almendros de Almería, concretamente en las calles Alegría, Rocío, Albahaca y Buen Amigo.