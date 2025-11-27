Detenidas cuatro personas tras interceptar más de 70 kilos de marihuana en una furgoneta en El Ejido (Almería)

Bolsas de cogollos de marihuana intervenidas en la furgoneta utilizada para el transporte en El Ejido (Almería). - POLICÍA NACIONAL

EL EJIDO (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas tras interceptar y salvaguardar en la localidad de Matagorda, en El Ejido (Almería), un transporte con más de 70 kilos de marihuana, en una actuación conjunta entre las comisarías de Almería y El Ejido.

En el operativo se han intervenido 71,325 kilos de cogollos de marihuana, 3.275 euros en efectivo y dos vehículos, un turismo y una furgoneta, utilizados para el transporte de la sustancia estupefaciente.

Las diligencias y detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de El Ejido en funciones de guardia, quien ha decretado libertad para los detenidos, según ha trasladado la Comisaría en una nota.

La investigación se enmarca en el desarrollo de la Operación Levante, impulsada por el Grupo I de Udyco de la Comisaría provincial de Almería y el Grupo II de Estupefacientes de la Comisaría Local de El Ejido, y dirigida a combatir el tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia.

Fruto de esta línea de trabajo, los agentes obtuvieron indicios que motivaron el despliegue de un dispositivo específico de vigilancia en la localidad de El Ejido, donde ya se han realizado otras operaciones de "carácter similar".

Durante la tarde y noche del 19 de noviembre, agentes especializados adscritos a las mencionadas comisarías establecieron un dispositivo de vigilancia, control y cierre perimetral en salvaguarda en busca de los vehículos implicados en el transporte de la sustancia estupefaciente.

Tras horas de vigilancia, un turismo, que hacía las veces de lanzadera, y una furgoneta, abandonaron la barriada. Cuando el turismo se aproximaba al control policial diseñado para su detección, éste ocupó el arcén "tratando de huir en dirección a la Autovía A-7".

El conductor del vehículo también puso en "grave riesgo" la seguridad vial al invadir el carril contrario, pero con una maniobra coordinada, los agentes lograron encauzar el vehículo y detener a sus ocupantes.

Simultáneamente, la furgoneta que circulaba tras el turismo frenó "bruscamente" al percatarse del dispositivo policial e intentó realizar un cambio de sentido prohibido "para evitar la intervención". Otra dotación de agentes consiguió bloquear su trayectoria y detener el vehículo.

Tras una primera inspección, en el interior del habitáculo trasero de la furgoneta se comprobó que portaba "numerosas" bolsas de basura repletas de cogollos de marihuana, "confirmando las sospechas de los investigadores".