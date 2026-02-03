Detenidas ocho personas tras intervenir unas 2.700 plantas de marihuana en el Cerro Matadero de Berja (Almería)

Agentes de Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un total de ocho personas en una reciente operación realizada en la zona de Cerro Matadero del municipio de Berja (Almería) en la que, entre otros efectos, se han intervenido en torno a 2.700 plantas de marihuana que eran cultivadas 'indoor'.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press los registros practicados por la Guardia Civil en una operación coordinada desde la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 1 de Berja, ante el que fueron puestos a disposición judicial seis de los arrestados.

El operativo policial, que tuvo lugar el pasado 27 de enero, permitió la entrada y registro de varias viviendas sospechosas que estaban bajo vigilancia policial ante los indicios por presuntos cultivos y distribución al menudeo de marihuana, según las pesquisas policiales.

Los investigados por un presunto delito contra la salud pública fueron puestos en libertad provisional tras pasar a disposición judicial después de que el Ministerio Público no solicitara medidas más restrictivas para ninguno de los investigados, según han apuntado fuentes judiciales.