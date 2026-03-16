Detenido en Almería un supuesto marchante de arte por apropiarse de obras valoradas en más de 40.000 euros

Un agente examina imágenes de algunas de las obras presuntamente apropiadas por el supuesto marchante en Almería. - POLICIA NACIONAL

ALMERÍA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un supuesto marchante de arte que ya había sido arrestado anteriormente por hechos similares y al que ahora se investiga por apropiarse de obras que particulares le entregaban para su venta. Las pesquisas lo relacionan con la desaparición de varios cuadros cuyo valor conjunto supera los 40.000 euros.

Entre los episodios investigados se encuentra la apropiación de un lote de siete cuadros del pintor almeriense Julio Visconti, valorado en 8.900 euros, así como la desaparición de otras dos obras: una pintura del artista Julio Romero de Torres tasada en 25.000 euros y otra del pintor indaliano Jesús de Perceval valorada en 6.250 euros.

La última investigación se inició tras la denuncia presentada el pasado 16 de febrero por un vecino de la capital, quien aseguró haber entregado al investigado cuatro cuadros de su propiedad para que actuara como intermediario en su venta, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Las obras --tres acuarelas del pintor Luis Cañadas y un óleo del artista Cortés Alascio-- estaban valoradas en conjunto en 1.150 euros. De acuerdo con el contrato firmado entre ambas partes, el supuesto marchante disponía de un plazo de un mes para encontrar comprador, aunque la venta no se realizó y las pinturas tampoco fueron devueltas a su propietario.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que el detenido se presentaba ante sus clientes como perito tasador judicial especializado en pintura "para ganarse su confianza". En los contratos y documentos hacía constar un número de licencia profesional y su pertenencia a una asociación de peritos.

Sin embargo, las gestiones realizadas por los investigadores confirmaron que había causado baja en dicha entidad en el año 2016 --la actual Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores--, por lo que ya no estaba habilitado para presentarse como miembro de la misma.

La detención se produjo el pasado 2 de marzo en dependencias policiales de la capital almeriense. El caso lo instruye el Tribunal de Instancia de Almería, en su Sección de Instrucción Plaza 1.