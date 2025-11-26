Detenido en Cuevas del Almanzora (Almería) un hombre acusado de robar y amenazar con un arma de fogueo modificada

Arma de fogueo modificada intervenida en Cuevas del Almanzora (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Cuevas del Almanzora (Almería) a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza y de amenazas graves con un arma de fogueo modificada, cometidos a mediados de noviembre en una pedanía del municipio.

Según ha informado la Comandancia en un comunicado, durante la madrugada, el autor sustrajo material de albañilería valorado en 4.000 euros de una finca de la zona y horas regresó al lugar con la "intención de continuar con la sustracción", momento en que fue sorprendido por un vecino, quien dio aviso al propietario de la finca.

Al percatarse de que su presencia había sido descubierta, el presunto autor se dirigió hacia el vecino con un arma de fogueo modificada y "funcional", lo apuntó y profirió amenazas en presencia de la esposa y el hijo del testigo. La actitud cesó cuando el propietario de la finca llegó al lugar, momento en el que el autor abandonó la zona en un vehículo cargado con el material sustraído.

Los afectados interpusieron denuncia por los hechos y la Guardia Civil inició diversas gestiones de investigación que permitieron localizar y detener al autor en la propia localidad de Cuevas del Almanzora.

Durante la actuación, los agentes procedieron a la intervención del arma utilizada y a la recuperación de parte del material sustraído. El detenido fue puesto a disposición de los Juzgados de Vera.