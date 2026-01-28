Detenido un varón en Adra (Almería) acusado del robo con fuerza en once vehículos estacionados

Efectos recuperados. - GUARDIA CIVIL

ADRA (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y la Policía Local de Adra (Almería) han detenido en el marco de la operación 'Ratecados' a un varón como presunto autor de once delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos del citado municipio.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el dueño de uno de los coches afectados, quien explicó que alguien habría roto uno de los cristales y le había robado algunas pertenencias, según ha explicado la Comandancia en una nota.

Los agentes montaron un dispositivo de localización en paralelo a una investigación con la que pudieron identificar a un posible sospechos. En este sentido, los agentes municipales identificaron al investigado en las inmediaciones de varios estacionamientos aislados con algunos objetos de dudosa procedencia.

Gracias a la coordinación entre ambos cuerpos policiales y a las gestiones practicadas se relacionaron los efectos incautados con los denunciados como sustraídos, lo que permitió esclarecer los once robos.

Las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Berja (Almería), quedando la investigación abierta para determinar su posible implicación en otros hechos de similares.