Detenidos en Almería dos jóvenes belgas por falsedad documental tras ser rescatados de un ascensor

Uno de los vehículos de alta gama intervenidos en Almería. - POLICÍA LOCAL

ALMERÍA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería, en colaboración con la Policía Local, a dos ciudadanos de nacionalidad belga, de 22 y 19 años, tras detectar indicios de documentación falsificada y de manipulación en dos vehículos de alta gama con matrícula extranjera que habían sido localizados mal estacionados en el Paseo de Almería.

Los agentes relacionaron a los arrestados con los coches después de que quedaran atrapados junto a otras tres personas en un ascensor de una vivienda cercana de la calle Rueda López.

La actuación ha permitido intervenir e inmovilizar dos de los vehículos al apreciar los agentes indicios compatibles con la manipulación del número de bastidor, la etiqueta del fabricante y los permisos de circulación, según ha informado la Policía Local en un comunicado.

Los hechos ocurrieron sobre las 18,00 horas de este domingo en la confluencia del Paseo de Almería con la calle Rueda López, donde agentes de la Policía Nacional se percataron de la presencia de tres vehículos de alta gama mal estacionados en la vía pública. Uno de ellos obstaculizaba incluso una salida de garaje.

Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía dieron aviso a la Policía Local para la retirada de los vehículos y la correspondiente sanción administrativa. Durante la actuación, observaron en el interior de uno de los turismos varias garrafas de unos 20 litros y otras de unos cinco litros con lo que parecían restos de combustible.

Mientras los agentes se encontraban en la zona, se personó en el lugar un empleado de una empresa de ascensores, quien manifestó que varios extranjeros habían quedado atrapados en el interior de un ascensor de una vivienda situada en la calle Rueda López.

Los agentes se desplazaron hasta el inmueble y, una vez rescatadas estas personas, procedieron a su identificación y registro. En esa actuación, localizaron varias llaves correspondientes a los vehículos que permanecían mal estacionados.

A requerimiento de los agentes de la Policía Nacional, especialistas en documentoscopia de la Policía Local inspeccionaron la documentación de las cinco personas que habían quedado atrapadas en el ascensor y observaron que uno de los permisos de conducir, expedido en Reino Unido, presentaba evidencias de falsificación.

Asimismo, los agentes detectaron que dos de los vehículos presentaban indicios compatibles con la manipulación del número de bastidor, la etiqueta del fabricante y los permisos de circulación. En un tercer vehículo, localizaron un maletín metálico con cuatro equipos de radiotransmisión y sus respectivos cargadores.

Tras estas comprobaciones, los agentes procedieron a la detención de los dos jóvenes y a la intervención e inmovilización de dos de los vehículos, que han quedado a disposición de la autoridad judicial.