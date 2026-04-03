El director del CAF de Almería aboga por crear un grado universitario en Fotografía para darle el lugar que "se merece"

Archivo - Imagen de una clase impartida en un aula universitaria. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) ha defendido la necesidad de que la fotografía gane peso en el ámbito universitario y ha apostado por la creación de un grado público específico para situarla "donde se merece", al entender que continúa en una posición secundaria pese a su valor cultural, pedagógico y social.

Juan María Rodríguez, periodista especializado en cultura y al frente del centro almeriense, ha lamentado en una entrevista con Europa Press que la enseñanza superior "no haya asimilado todavía la imagen fotográfica" y ha sostenido que esta disciplina sigue situada "en un rango inferior", cuando debería ocupar un espacio educativo desde el que hablar "de tú a tú con la literatura y con la música".

Aunque la fotografía cuenta con estudios de grado en el ámbito privado y se aborda en algunas carreras, como Periodismo y Comunicación Audiovisual (CAV), su peso "sigue siendo muy reducido".

Esa presencia se concreta en pocas asignaturas no troncales, como 'Fotografía y Teoría de la Imagen', 'Fotoperiodismo' o 'Imagen Digital', entre otras, en los planes de estudio de universidades españolas.

El director del CAF ve en ello un hecho "muy significativo del valor que el sistema educativo presta a la fotografía", limitada en muchos casos, dentro del grado, a una o dos materias, a veces incluso optativas.

Rodríguez ha incidido además en que la fotografía es "un soporte transversal", que "lo ocupa todo" y que "lleva dos siglos ayudando a entender mejor el mundo", por lo que ha reclamado "un cierto esfuerzo" por parte de la universidad y de la comunidad educativa para asumir ese valor didáctico. A su juicio, no se trata solo de una disciplina artística ni de un lenguaje para especialistas.

Para sostener esa idea, ha puesto como ejemplo la capacidad de una exposición para aportar claves sobre otras materias. Así, ha recordado una visita guiada en torno al trabajo de Ramón Masats sobre la España de los años 50 y 60 para subrayar que aquellas imágenes eran "una lección de historia".

Rodríguez ha vinculado esta reivindicación con la necesidad de formar una mirada crítica en una época de "sobreabundancia" de imágenes. "Aprendimos a leer, pero no hemos aprendido a mirar", ha reflexionado, antes de defender que centros como el CAF deben aportar contexto y pensamiento crítico.

SOBRE EL DIRECTOR

El almeriense Juan María Rodríguez Caparrós, periodista especializado en cultura, está al frente del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía desde junio de 2023, organismo del que depende el CAF. Ambos están gestionados por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC) de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en 'RNE', en cabeceras como 'La Voz de Almería', 'Diario 16', 'El País' y 'El Mundo Andalucía', así como en 'Canal Sur TV'.

Además, ejerce como divulgador y escritor sobre fotografía en publicaciones como 'Letra Global', dirige el podcast 'Full Frame', comisaría exposiciones, participa habitualmente en festivales de fotografía, forma parte de jurados de concursos y organiza encuentros con fotógrafos españoles abiertos al público.

También ha formado parte de la comisión ejecutiva de la plataforma que reivindica la creación de un centro nacional de fotografía, contribuyendo a definir su filosofía y diseño preliminar.