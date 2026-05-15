El Ejido (Almería) inicia nuevas excavaciones en Ciavieja para ampliar el estudio de las termas y la muralla prerromana

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora, y la concejal de Cultura, Elena Gómez, durante la visita al inicio de las nuevas excavaciones en el Yacimiento de Ciavieja. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha iniciado nuevas excavaciones en el Yacimiento de Ciavieja con el objetivo de ampliar la superficie excavada y obtener más información sobre las termas murgitanas ya descubiertas y sobre la muralla prerromana documentada en campañas anteriores.

La redacción y ejecución de esta actuación, que contempla la excavación, conservación y puesta en valor cultural, ha sido adjudicada a la Universidad de Almería (UAL) y cuenta con un presupuesto municipal de 99.704 euros, según ha informado el Consistorio en una nota.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, que ha asistido al comienzo de estos trabajos junto a la concejal de Cultura, Elena Gómez, ha señalado que el objetivo del Ayuntamiento pasa por continuar con las excavaciones, la investigación, la conservación y la musealización del yacimiento, así como con la divulgación del patrimonio.

Los trabajos los desarrolla un equipo científico interdisciplinar liderado por la doctora Carmen Ana Pardo, encargado de documentar, interpretar y difundir nuevos datos del pasado de El Ejido a través de la exhumación y el estudio de restos constructivos, materiales artefactuales, fauna, malacofauna, palinología, antropología y arqueobotánica.

Estos elementos ayudarán a mostrar una imagen completa de las sociedades pasadas y del entorno físico en el que habitaron de manera ininterrumpida cientos de generaciones humanas.

El proyecto contempla la ampliación hacia el norte del sondeo de 600 metros cuadrados de superficie ya excavada, con el objetivo de exhumar y completar la lectura de una serie de estancias de gran interés, solo parcialmente conocidas en la actualidad.

Además, la actuación permitirá documentar parte de la cara exterior del lienzo de la muralla prerromana, abandonada tras la victoria de Roma en la Segunda Guerra Púnica.

UN YACIMIENTO CON MÁS DE 3.000 AÑOS DE OCUPACIÓN

Este nuevo proyecto completa el que se ejecutó en el yacimiento entre los años 2020 y 2022 en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi).

Fruto de aquella intervención se descubrieron y documentaron varias estancias de un edificio termal murgitano, instalaciones públicas en uso entre los siglos I y III d.C., y también se documentó parte del lienzo de una monumental muralla prerromana, que delimitaba por el sur la ciudad ibero-púnica precedente a la Murgi romana.

El Yacimiento Arqueológico de Ciavieja, inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (Cgpha) en 2017, es "prácticamente único en Andalucía" por la imponente secuencia estratigráfica que presenta, ya que constata una ocupación humana ininterrumpida durante más de tres mil años, tal y como han demostrado diversas investigaciones arqueológicas realizadas.