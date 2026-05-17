Elecciones andaluzas 2026: El PP gana en Almería con 6 escaños y Vox supera en votos al PSOE al 99,8% escrutado

Ramón Fernández Pacheco, número uno de la lista del PP por la provincia de Almería, durante el acto de cierre de campaña - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 99,8% del voto escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Almería y consigue seis escaños, logrando un 42,87% de los votos. Esta cifra supone los mismos escaños que los obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, Vox alcanza por primera vez el segundo puesto en la provincia almeriense y logra tres escaños con un apoyo del 23,21% también el mismo número de parlamentarios que lograron hace casi cuatro años.

El PSOE, tras ser superado por Vox, cae al tercer lugar aunque también consigue tres diputados por Almería --los ya obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- pero con el 21,50% de votos.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, vuelve a quedarse sin diputado por Almería con un respaldo del 3,73%, (inferior al 5% obtenido hace cuatro años), mientras que Adelante Andalucía tampoco logra escaño por la provincia con el 3,09% de los votos (superior al 1,74% alcanzado en 2022).

La participación en las urnas ha alcanzado el 62,44%, lo que sitúa la abstención en el 37,55%.

Los resultados, con el 99,87% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 6 128.643 42,87 6 118.955 45,56 VOX 3 69.639 23,21 3 54.122 20,72 PSOE-A 3 64.516 21,5 3 57.709 22,1



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 302.289 37,55% 2.632 2.256 2022 263.009 48,69% 2.147 1.920



Los 12 diputados electos por la provincia de Almería son: por el PP (6), Ramón Fernández-Pacheco, María del Carmen Castillo, Pablo Venzal, Julia Ibáñez, Manuel Guzmán de la Roza y Ángeles Martínez; por Vox (3), Rodrigo Alonso, Clotilde Salvador y Juan José Bosquet y por el PSOE (3), José Nicolás Ayala, Fátima Herrera y Rodrigo Sánchez Haro.



