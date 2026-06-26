Endesa revisa más de 9.000 kilómetros de líneas eléctricas en Almería para garantizar el suministro y prevenir incendios

Línea eléctrica tras los trabajos de tala y poda selectiva de vegetación en la provincia de Almería. - ENDESA

ALMERÍA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes, e-distribución, ha concluido los trabajos de adecuación de las masas arboladas próximas a las líneas eléctricas que discurren por la provincia de Almería, con 9.154 kilómetros de líneas revisados y acondicionados.

La actuación se ha llevado a cabo para contribuir a garantizar un "suministro eléctrico seguro y de calidad" y aportar un "valor añadido a la protección del entorno natural", según ha indicado la compañía eléctrica en una nota.

Una de las tareas esenciales ha sido la tala y poda selectiva de árboles, sotobosque y arbustos próximos a las líneas, con el fin de respetar las distancias de seguridad establecidas por la Administración entre la masa forestal y el tendido eléctrico.

Estas actuaciones, según ha señalado Endesa, favorecen la convivencia de la infraestructura con montes y espacios naturales y tienen un "papel relevante" en la prevención de incendios forestales y a la hora de evitar su propagación a través de las calles abiertas bajo los tendidos aéreos.

La empresa ha subrayado que el mantenimiento de estos corredores bajo las líneas constituye un "elemento clave" para reforzar la protección del entorno forestal.

Asimismo, ha remarcado que la red de distribución forma parte del territorio y convive con los espacios por los que discurre. En este sentido, ha recordado que el 60 por ciento de las líneas eléctricas que gestiona Endesa son aéreas y atraviesan zonas boscosas o con vegetación.

Los trabajos se han desarrollado en coordinación con la Junta de Andalucía, con la que se han planificado los calendarios de ejecución de las labores preventivas y se han establecido los protocolos de actuación en caso de incendio. Entre ellos figura la desconexión de líneas cuando así lo requieren los dispositivos de extinción "para garantizar la seguridad de los equipos que intervienen sobre el terreno".

La compañía ha destinado más de 700.000 euros a estos trabajos en la provincia durante el último año, con actuaciones en 8.028 kilómetros de líneas de media y baja tensión y en 1.126 kilómetros de alta tensión. En total, la longitud de las líneas intervenidas equivale a la distancia que separa Almería de Uruguay.

Las labores se han ejecutado de acuerdo con la normativa nacional, el calendario de crecimiento de las distintas especies y en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, que establecen el periodo entre octubre y mayo como "el más idóneo para la poda".

Endesa ha enmarcado esta campaña en su compromiso ambiental y ha recordado que cada año impulsa estas labores de limpieza forestal en Andalucía, comunidad por la que discurren 132.285 kilómetros de líneas eléctricas.