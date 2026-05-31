Estudiantes de Trabajo Social de Almería dan a conocer proyectos de investigación sobre 'Feminización de Migraciones'

Imagen de la presentación de los proyectos. - UAL

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Desde la Facultad de Psicología, con el respaldo del Colegio Profesional de Trabajo Social de Almería y como herramienta para la enseñanza-aprendizaje, estudiantes de la Universidad de Almería han mostrado "su potencial académico y su compromiso". En el marco de la asignatura 'Diversidad Cultural e Inmigración', impartida en tercer curso del Grado en Trabajo Social, se ha realizado la Jornada sobre Proyectos de Investigación de Feminización de Migraciones.

Con formato de congreso, este evento ha sido organizado íntegramente por los y las estudiantes, ofreciendo todo un abordaje de las migraciones desde el estudio etnográfico, con gran énfasis en su feminización, tal y como ha señalado la entidad educativa en una nota de prensa.

Así, se ha arrojado luz sobre cómo el género determina la experiencia migratoria. La profesora Estefanía Acién, impulsora de la iniciativa, ha subrayado que se trata de "una actividad docente del grupo de trabajo de la asignatura, compartida con Psicología, y que desde el Área de Antropología Social dedicamos a la aproximación a los movimientos migratorios". Así, se hace "desde el punto de vista del estudio etnográfico y el acercamiento émico a los colectivos migrantes".

Además, ha resaltado que se hace "muchísimo hincapié en la corriente de estudio de la feminización de las migraciones". Atiende desde el punto docente a que "una buena manera de que el alumnado sea consciente de la complejidad que tiene este estudio de las migraciones, y en concreto la feminización de las migraciones, no es otra que acercarse a la realidad, teniendo en cuenta cómo el género determina y condiciona dichas experiencias migratorias tanto de mujeres como de hombres".

Esta actividad realizada en la tarde del viernes "tiene un doble objetivo: por una parte que expongan sus trabajos, y, por otra parte, que tengan una experiencia de organización de un evento que está especialmente pensado para la divulgación científica".

A eso ha añadido una tercera misión: "También que sirva de broche final y de celebración del curso en un entorno y en una situación en la que se visten para la ocasión, cuidan los detalles estéticos de todo lo que tiene que ver con el evento, los carteles, y también tienen una actividad colaborativa, es decir, que para cualquier cosa que ocurra en este congreso todos tienen que hacer su trabajo para que todo llegue a buen puerto, por lo tanto también es una experiencia de aprendizaje cooperativo". "Es el segundo año en Trabajo Social, pero otros años lo hemos hecho en otros grados y siempre tiene un resultado estupendo".

Este Congreso de Diversidad Cultural e Inmigración ha comenzado con una presentación a cargo de Yasmina Rivas, representando al Colegio Profesional del Trabajo Social de Almería.

Después se han abordado sucesivas mesas redondas en torno a tres grandes ejes temáticos, que han sido la agricultura, los cuidados y la prostitución, sucediéndose las presentaciones de hasta 13 trabajos que han supuesto una aportación de gran valor para la provincia de Almería.

Así lo ha querido reseñar Álvaro Eloy Álvarez, estudiante que ha formado parte del comité organizador y que ha sido el encargado de realizar la apertura del congreso.

A su juicio, "es más enriquecedor cuando el alumnado es capaz de comprender no solo los elementos que se van aprendiendo durante la asignatura, sino que es capaz de comunicarlo, de hacerlo de una forma didáctica y dinámica y aportar conocimiento dentro de nuestras capacidades".

Alba Heredia, también del comité organizador, ha enfatizado sobre que "las sensaciones han sido muy buenas, los ponentes lo han preparado todo estupendamente, además de que han sido unos temas muy interesantes que creo que le pueden venir muy bien sobre todo a la sociedad de Almería, debido a los grandes flujos migratorios que experimenta".

Ha retomado Álvaro Eloy Álvarez para dejar sobre la mesa una petición: "Nos gustaría proyectar más todo esto; creo que lo más importante no es solo concienciar a la UAL, que dentro de lo posible tiene herramientas, sino que al final llegue este material a las personas que no dispongan de cierta formación especializada por diferentes motivos, que obtengan información científica y aportarles un conocimiento que no está al alcance de cualquiera y a la vez luchar contra la discriminación racial y poner en valor a las mujeres migrantes".

En la primera mesa redonda sobre agricultura se han detallado cuatro trabajos.

El primero ha sido elaborado por Lucía González y por Esther Alonso, titulado 'Entre la invisibilidad y la precariedad: situación documental y empleo de mujeres inmigrantes en el Poniente almeriense'. El segundo ha sido el de El Ghalia Sili Et-Tahiri y Alba Heredia, con el título 'Mujeres marroquíes entre precariedad y autonomía'.

Ha seguido el realizado por Laura Soler y Laura Fernández, en su caso bajo el título de 'Mujeres migrantes en la agricultura intensiva: desigualdad laboral y consecuencias emocionales'. Por último, María Isabel Pérez y José Luis Pérez de Perceval se han centrado en 'Una mano de obra invisible'.

La moderación ha corrido a cargo de Alba Heredia y Latifa Outougane Bouzarad. Tras una breve convivencia se ha pasado al segundo bloque, el de los cuidados, iniciado por Ana María Balazote y por Álvaro Eloy Álvarez con 'Etnografía de la resistencia cotidiana: Prácticas de autocuidado en mujeres latinoamericanas insertadas en el sector de los cuidados en España'. Han seguido Lady Viviana Barona y Claudia Franco con su trabajo llamado 'Cuidados Invisibles'.

Se ha continuado con Celia Tomás y Antonio Valverde, que han investigado 'Latinas, cuidadoras aquí y allí'.

Con Juliana Sepúlveda se ha cerrado la mesa, aportando 'Roles de género y trabajo de cuidados: experiencias de mujeres migrantes en Almería'. Esta ocasión se ha contado con la moderación de Salma Bourbate y Esther Alonso.

El tercer y último eje, el de prostitución, ha sido el más extenso, contabilizándose hasta cinco investigaciones.

En primer lugar han intervenido Leydi Cano y Beatriz Méndez, que han explicado los detalles de 'La sexualidad digitalizada: un estudio sobre OnlyFans y la explotación'.

A continuación han seguido Marina Álvarez y África Cruz presentando 'Migración y prostitución entre jóvenes extranjeros extutelados. Sin tutela, con precio'.

En el tercer lugar han participado Lucía Domene y Laura Hernández con su estudio, que lleva por título 'Impacto del estigma social y el abuso de sustancias psicoactivas en la salud mental de mujeres migrantes que ejercen la prostitución fuera del entorno laboral en Almería'. Siguiendo con esa misma mesa redonda, se ha completado con dos trabajos más.

Uno de ellos ha sido el de Mar Fernández y Valery Dayana Martínez bajo el título de 'Entrar y no salir: como el mercado laboral empuja y atrapa a madres solteras en la prostitución (Colombia y España).

El otro lleva la firma de Yasmine Adda Sadouki y Lucía Checa, que han detallado su investigación 'Narrar la violencia: experiencias de mujeres en situación de prostitución desde distintos contextos de origen: Violencias identificadas por dichas mujeres y cómo sus relatos cambian según su procedencia cultural o social'. La moderación ha sido de Lucia González y José Luis Pérez de Perceval.