Extinguido un incendio forestal en Uleila del Campo (Almería) que llegó a amenazar a tres viviendas

Bomberos extinguen un incendio forestal en Uleila del Campo (Almería) - BOMBEROS DEL LEVANTE

ALMERÍA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), junto con Bomberos del Levante en Almería, han actuado para la extinción de un incendio que se desató a última hora de la tarde de este miércoles en Uleila del Campo (Almería) y que, según este último cuerpo, amenazó a tres viviendas.

Fuentes de ambos dispositivos han explicado a Europa Press que los primeros avisos sobre el inicio de las llamas se recibieron en torno a las 20,15 horas, por lo que desplazaron medios terrestres y vehículos antiincendios hasta la zona.

En concreto, desde el Infoca se desplazaron dos grupos de bomberos forestales y un camión autobomba, mientras que Bomberos del Levante movilizaron otras dos dotaciones que trabajaron para frenar el avance de las llamas.

Los trabajos se prolongaron hasta pasadas las 22,00 horas y consiguieron la extinción del incendio sin que finalmente se produjeran daños personales ni materiales.