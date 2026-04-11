Un fallecido y dos heridos tras el vuelco de un vehículo en El Ejido (Almería)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico durante una actuación. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas tras volcar un vehículo en la noche de este pasado viernes en la localidad almeriense de El Ejido, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Así, sobre las 21,00 horas, el 112 atendió una llamada de socorro que alertaba de un turismo volcado en Camino de Puesto Rubio, en el barrio de San Juan, tras colisionar con una farola y pedían asistencia sanitaria urgente para varias personas heridas de gravedad atrapadas en su interior.

La sala coordinadora movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos del Consorcio del Poniente, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil y un Dispositivo de Cuidados Críticos y de Urgencias (DCCU). El siniestro se saldó con un fallecido y dos heridos, dos varones de 29 y 36 años. Por el momento, no han trascendido más datos de la persona fallecida.