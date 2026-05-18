La Feria de Almería estrenará una nueva portada inspirada en un edificio emblemático de la capital

Archivo - Portada del recinto ferial de la Feria de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Almería estrenará el próximo verano una nueva portada para el recinto ferial que deberá inspirarse en un edificio emblemático de la ciudad a través de un concurso publico después de que la junta de gobierno haya aprobado el expediente para su contratación por cerca de un millón de euros.

La actuación, que se presenta como una de las novedades de este año, contempla el suministro, diseño, montaje, mantenimiento y desmontaje de una nueva portada que servirá como imagen de bienvenida al recinto ferial, "reforzando el atractivo visual, ornamental y patrimonial de una de las celebraciones más importantes del calendario festivo almeriense".

La nueva portada, que sustituirá a la que se estrenó en 2017 y que se inspira en el Mercado Central, supondrá una renovación "significativa "de la imagen del recinto ferial y responde a la voluntad municipal de "seguir modernizando y mejorando los espacios vinculados a la celebración de la feria".

Así, deberá inspirarse en una edificación emblemática y significativa de la ciudad de Almería, de manera que "resulte fácilmente reconocible para ciudadanos y visitantes, convirtiéndose así en un elemento identificativo de la propia feria y de la imagen de la ciudad".

Además de su valor estético y simbólico, el proyecto incorporará "importantes exigencias técnicas y estructurales". El presupuesto base de licitación asciende a 930.006 euros, lo que ha precisado para su financiación de una modificación presupuestaria aprobada este lunes en Pleno.

MODIFICACIONES DE MÁS DE SEIS MILLONES

Con cargo al remanente del ejercicio 2025, el Pleno ha aprobado modificaciones en el presupuesto por importe total de 6.629.937,23 euros sin que se produjera debate entre los grupos.

Del total de las modificaciones aprobadas, cerca de 2,9 millones de euros se destinarán a inversiones financieramente sostenibles distribuidas entre distintas áreas municipales, a las que se suman otras actuaciones promovidas por diferentes delegaciones municipales.

En el Área de Agua y Zonas Verdes se invertirán 854.996,57 euros, destacando la construcción de un skate park en el Parque de los Periodistas, con una inversión de 299.996,57 euros; un nuevo huerto urbano en la calle Hoyo de las Tres Marías, con 300.000 euros; actuaciones en Camino del Río, con 100.000 euros; y el proyecto de ampliación del terciario de El Toyo, dotado con 155.000 euros.

En el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes se destinan 136.000 euros para actuaciones de mejora en instalaciones deportivas municipales, entre ellas la iluminación de las pistas de vóley del Delta, con 40.000 euros, así como el vallado del campo de fútbol de Vega de Acá y cerramientos los vallados de instalaciones en Castell del Rey y La Almadraba.

Las inversiones vinculadas a Seguridad y Tráfico alcanzan los 335.000 euros, incluyendo una partida de 300.000 euros para la creación de un aparcamiento para caravanas y 35.000 euros para actuaciones de mejora en sistemas inteligentes de movilidad ('smart mobility').

Por su parte, el Área de Obras Públicas; Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul contará con 249.000 euros adicionales para la ejecución de nuevos parques caninos en El Alquián, La Cañada y La Goleta, además de actuaciones de embellecimiento urbano, como la proyectada instalación de letras corpóreas en Cabo de Gata y El Toyo-Retamar.

En materia de Urbanismo se contemplan inversiones destinadas, entre otras actuaciones, a la iluminación ornamental del arbolado del Paseo y a continuar avanzando en la renovación y mejora de espacios emblemáticos de la ciudad.

Asimismo, el Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética invertirá 148.000 euros en la sustitución y mejora de soportes y luminarias de alumbrado público, mientras que Turismo contará con 100.000 euros para actuaciones en inmuebles de interés turístico.

Junto a estas inversiones, el expediente incorpora otras actuaciones promovidas por distintas áreas municipales para reforzar la programación cultural, los servicios públicos, actuaciones urbanas y diferentes proyectos de interés general para la ciudad.

La concejala ha insistido en que "estas inversiones son posibles gracias a unas cuentas municipales saneadas y a una gestión económica que permite aprovechar todos los recursos disponibles para seguir mejorando Almería desde la responsabilidad, la estabilidad presupuestaria y la planificación".