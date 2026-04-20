Herido un hombre con quemaduras y una mujer afectada por humo en un incendio en Santa Cruz de Marchena (Almería)

Archivo - Imagen de un camión de bomberos. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años de edad ha resultado herido con quemaduras y una mujer de 52 años afectada por inhalación de humo en un incendio registrado a última hora de este domingo 19 de abril en una vivienda de la localidad de Santa Cruz de Marchena, en la Alpujarra almeriense.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro se registró sobre las 20.00 horas en un inmueble de una planta situado junto al río Nacimiento y hasta el lugar se movilizaron efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente, Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Guardia Civil.

Dos personas resultaron afectadas en el incendio, un hombre de 61 años con quemaduras y una mujer de 52 por inhalación de humo. Ambos fueron trasladados al Centro de Atención Primaria de Alhama de Almería.