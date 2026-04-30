Los hosteleros de Almería prevén una ocupación "con picos del 90%" durante este puente de mayo

Archivo - Gran Hotel Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) prevé un comportamiento favorable de la ocupación hotelera este puente del 1 de mayo, con estimaciones que, en términos generales, se sitúan entre el 75 por ciento y el 90 por ciento en función de las zonas, siempre pendientes de la confirmación de reservas de última hora y de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Desde la patronal han apuntado que este periodo, con apenas dos noches de "impacto real" entre el viernes y sábado, "limita su incidencia en el balance anual de las empresas de alojamiento turístico". "Es un buen indicador de la capacidad de atracción del destino, pero no tiene un efecto determinante en la cuenta de resultados del conjunto del año", han apuntado en una nota desde Ashal.

Por zonas, la ciudad de Almería podría alcanzar una ocupación en torno al 75 u 80 por ciento, mientras que en El Toyo las previsiones son más elevadas, con establecimientos que podrían situarse por encima del 85 por ciento.

En el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, uno de los principales focos de demanda en estas fechas, la ocupación podría superar el 90 por ciento en los hoteles que ya se encuentran abiertos, "teniendo en cuenta que no todos los establecimientos han iniciado la temporada".

También se esperan cifras positivas en la comarca de Los Vélez, donde la ocupación podría situarse igualmente en niveles de entre el 75 y el 80 por ciento, "consolidando su posicionamiento como destino de interior vinculado a la naturaleza y al turismo activo".

Ashal subraya que estas previsiones responden a un escenario condicionado por factores externos como la meteorología, especialmente en un puente tradicionalmente vinculado a escapadas de corta duración.

Aun así, el sector afronta estas fechas con expectativas moderadamente optimistas, en un contexto de progresiva activación de la temporada turística en la provincia.