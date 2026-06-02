Imponen 15 años de internamiento en un centro al hombre que apuñaló a su pareja en Almería y se enfrentó a siete agentes

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto 15 años de internamiento en un centro médico al hombre que apuñaló a su mujer y se enfrentó a siete agentes de Guardia Civil y Policía Local de Roquetas de Mar (Almería) mientras padecía un episodio psicótico por el que tenía "totalmente anuladas" sus facultades.

La Sección Tercera absuelve al acusado de los delitos de homicidio en tentativa, atentado contra agentes de la autoridad, lesiones y daños al acusado al aplicar una eximente completa de trastorno mental transitorio, aunque ordena su ingreso en un centro médico como medida de seguridad junto con cinco años de libertad vigilada y el pago de 1.410 euros en concepto de indemnización por los daños causados.

La sentencia, consultada por Europa Press y contra la que cabe recurso de apelación, rebaja las expectativas de la Fiscalía que solicitó al final del juicio tras modificar sus conclusiones casi 46 años y medio de internamiento toda vez que la defensa del acusado, ejercida por el letrado Francisco López Gutiérrez, pidió su libre absolución.

La resolución hace referencia no solo al informe médico-forense por el que se acreditaron los "delirios y alucinaciones" que padecía el procesado en el momento de los hechos sino también al testimonio de todos los perjudicados, quienes también aseguraron que el hombre aseguraba estar poseído por "demonios" y encontrarse "fuera de sí".

El tribunal manifiesta de este modo que el acusado padecía un cuadro "extremo" de "agitación psicomotriz y agresividad totalmente anormal" que, junto con los efectos del cannabis que había consumido anteriormente, le hizo actuar de tal manera en la mañana del 27 de noviembre de 2018, cuando se encontraba en el domicilio familiar con su pareja sentimental.

Fue en la propia vivienda cuando comenzó decirle a su pareja frases como "ha llegado tu hora" antes de agarrar un cuchillo de cocina de grandes dimensiones e intentar acabar con su vida, de modo que la mujer recibió una cuchillada en el abdomen cuando trataba de huir y arrebatarle el arma.

A consecuencia de los gritos por los que pedía auxilio, acudió en su ayuda un vecino que residía en el bloque y que es Policía Local. El hombre se identificó como agente ante el acusado, quien se abalanzó con el cuchillo sobre él y se lo clavó la parte derecha del abdomen.

Acto seguido, el procesado huyó del domicilio a través de un callejón peatonal y atravesó varias vías con el cuchillo en la mano, de modo que llegó a golpear con el arma la parte trasera de un coche de la Guardia Civil. Asimismo, trató agredir a un agente que estaba sentado en la parte trasera del vehículo.

Instantes después, el hombre se abalanzó con el cuchill contra otros agentes quienes tuvieron que realizar varios disparos intimidatorios al aire para evitar sus acometidas. Uno de ellos tuvo que efectuar dos disparos disuasorios más al aire para evitar una agresión.

En su incesante caminar y "bajo un intenso estado de agitación", el acusado dañó otros vehículos y trató de agredir también a unos agentes de la Policía Local de Roquetas de Mar, quienes también efectuaron disparos disuasorios. El acusado lanzó el cuchillo contra uno de ellos sin llegar a darle, momento que aprovecharon para efectuar su arresto.