El incendio forestal de Almería suma cinco nuevos medios aéreos y más grupos de bomberos para su extinción

Incendio localizado en el paraje Las Minas, en Almería.
Incendio localizado en el paraje Las Minas, en Almería. - EMA INFOCA
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 21 mayo 2026 13:45
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ALMERÍA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el EMA Infoca, ha ampliado los medios aéreos y terrestres con los que tratan de atajar el incendio que se ha originado en el paraje Las Minas que afecta al término municipal de la capital y que, inicialmente, se había ubicado en el Alhama de Almería.

En concreto, actúan sobre la zona afectada por el viento un total de tres helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra y uno más de coordinación, según han informado desde el dispositivo que se inició a las 11,00 horas.

El incendio, con varias columnas de humo visibles desde el norte de la capital almeriense, también ha llevado a movilizar dos grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo contra incendios, tres técnicos de operaciones y a un agente de Medio Ambiente.

También opera en la zona un camión autobomba y una unidad de análisis y seguimiento de incendios forestales, toda vez que se ha desplazado una unidad médica de incendios forestales.

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