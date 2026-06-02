El Infoca da por controlado un incendio forestal declarado en un paraje de Zurgena (Almería)

Archivo - Un helicóptero del Infoca. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado el fuego que se ha desatado minutos después del mediodía de este martes en el paraje El Palacés de Zurgena (Almería), que ha obligado a movilizar un helicóptero y varios grupos de bomberos.

Las llamas, de las que se tuvo constancia sobre las 12,10 horas, hicieron que se desplazara hasta la zona un helicóptero semipesado y tres grupos de bomberos forestales además de un agente medioambiental junto con un camión autobomba.

Así, el fuego quedó estabilizado apenas media hora después toda vez que los efectivos han conseguido controlarlo en torno a las 14,00 horas. Los bomberos forestales permanecen en la zona hasta la completa extinción del fuego una vez remitan los posibles puntos calientes que pueden quedar en el espacio afectado por el siniestro.