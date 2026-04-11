La investigación del crimen de Rioja (Almería) sitúa a cinco personas en el cortijo junto al herido y la fallecida

Archivo - Ciudad de la Justicia de Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La investigación abierta por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería en relación al crimen sucedido el pasado 24 de marzo en Rioja (Almería) en el que una mujer perdió la vida de un disparo en la cabeza supuestamente a manos de su cuñado mientras que su esposo fue gravemente herido sitúa a un total de siete personas --víctimas incluidas-- en el cortijo del paraje Conquín de la zona de El Marraco en el que se produjeron los hechos.

Así se desprende del auto de ingreso en prisión del principal sospechoso, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se recogen las diligencias practicadas hasta la detención de Javier N.S. --hermano del herido y cuñado de la fallecida-- junto con su mujer Rocío R.G. tras cinco días de búsqueda y después de que la Guardia Civil difundiera sus fotografías. Ambos se entregaron junto con su hijo, también investigado, en dependencias policiales.

Si bien el supuesto autor material del crimen se acogió a su derecho a no declarar, los indicios de la investigación apuntan que fue él quien disparó en la cabeza contra su cuñada y después contra su hermano, el cual sigue en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, a raíz de los "conflictos reiterados" que mantenía con este último.

Así, en el momento de producirse los hechos estaban en la finca, además de las víctimas, otras cinco personas: el supuesto autor material, su mujer, su hijo, la esposa de este y una quinta allegada. Fue tras la llegada al cortijo del marido de esta última --lo que eleva a seis los involucrados-- cuando toda la familia huyó de la zona "en dos vehículos".

Al principal sospechoso se le atribuye, por el momento, un delito de homicidio, otro de homicidio en tentativa y un quinto de tenencia ilícita de armas al no constarle la posesión de licencia alguna para manejar armas de fuego.

Por su parte, su esposa y su hijo se encuentran en libertad provisional con la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial. Ambos aseguraron no haber tenido participación en los hechos y haberse limitado únicamente a separar a los enfrentados.

La investigación sobre el crimen dio lugar a un importante despliegue policial a través de un dispositivo que tomó especial protagonismo en el Bajo Andarax y la zona de Tabernas, que quedó sitiada por los agentes el día antes de que los sospechosos se entregaran debido a la "presión mediática" derivada de haber difundido sus imágenes.

A los detenidos se les intervino además una importante cantidad de droga en sus respectivos domicilios, aprehensión que será objeto de otras diligencias previas que corresponderán a otro juzgado de Almería. En concreto, se localizaron dos cultivos con cerca de 1.400 plantas de marihuana y se neutralizaron dos enganches ilegales a la red de fluido eléctrico.