Investigan un intento de estrangulamiento a un menor en un instituto de Vícar (Almería)

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VÍCAR (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para aclarar la agresión sufrida por un menor de 15 años de edad en un instituto de la Puebla de Vícar (Almería), donde habría sido estrangulado por otro alumno dentro de la instalaciones educativas.

Fuentes de la Comandancia han confirmado a Europa Press la denuncia interpuesta por estos hechos que tuvieron lugar el pasado día 20, sentido en el que se han abierto diligencias ante un posible delito de lesiones.

No obstante, las mismas fuentes han apuntado que, conforme a los primeros indicios, los hechos se corresponderían con un caso "aislado" al no tener constancia de antecedentes por acoso escolar.

Según ha avanzado 'Ideal', la víctima habría perdido el conocimiento y habría caído al suelo, de modo que habría sufrido un golpe en la cabeza. Esta circunstancia habría motivado a la familia a interponer una denuncia ante la Guardia Civil.