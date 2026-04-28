Investigan un vídeo en TikTok en el que el nieto del sospechoso del crimen de Adra (Almería) se autoinculpa

Antonio Santiago Muñoz, buscado por la Guardia Civil por su presunta relación con el homicidio ocurrido en Adra en junio de 2025. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha incorporado a su investigación sobre el crimen por el homicidio de un joven de 22 años en su vivienda de Puente del Río en Adra (Almería) el 2 de junio de 2025 el vídeo difundido en TikTok por el nieto del principal sospechoso --al que consta una orden judicial de búsqueda y detención-- en el que se autoinculpa de los hechos.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que el clip de apenas un minuto de duración obra ya en poder de los encargados del caso para verificar las afirmaciones y estudiar las amenazas de muerte que se vierten sobre la familia de la víctima.

Cabe recordar que la pasada semana la Guardia Civil difundió una imagen del supuesto autor material del crimen, conforme a su investigación, y solicitó colaboración ciudadana para arrestar a Antonio Santiago Muñoz tras haber transcurrido más de diez meses desde el crimen.

En sus imágenes, el nieto del conocido como 'Saúl el Viejo' critica el trabajo desempeñado por la Guardia Civil y los órganos judiciales y asegura que fue él quien disparó con una escopeta a la víctima. "Estáis haciendo un trabajo de mierda. Aquí está el autor, aquí está el que lo hizo", manifiesta en la red social.

Según su relato, habría sido él quien habría empuñado el arma y apretado el gatillo contra la víctima en la mañana en la que ocurrieron los hechos, que se iniciaron con una disputa por el volumen de la música. "Empezó a faltarle el respeto a mi abuelo", ha asegurado como motivo que le habría empujado a actuar de tal forma.

El joven además asegura entre insultos a los familiares del fallecido que ninguno de ellos pudo ver lo que ocurrió al no estar en la estancia de la vivienda en la que se sucedieron los acontecimiento. "Tú no viste nada, mentirosa", dice a la madre del fallecido.

Además de autoinculparse, el nieto del principal sospechoso amenaza con acudir a adra y "matar" a algún familiar de la víctima mortal al tiempo que reta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a cambiar el foco de su investigación "Haced el trabajo bien, haced el trabajo bien, que si no vais a buscar una desgracia", les advierte.

Por su parte, la Guardia Civil centra su investigación en la detención del supuesto autor material del crimen, quien huyó junto con otros familiares y allegados de Adra nada más producirse los hechos.

Así, desde el Instituto Armado definen a 'Saúl el Viejo' como una persona "armada y peligrosa", por lo que han pedido que, en caso de localizarlo o verlo, se extremen las medidas de precaución y se avise "a la mayor brevedad posible" a la Comandancia de Almería.

Para ello, ha facilitado los teléfonos 950 256 122 y 062, así como el correo electrónico 'cmd-almeria-pj-personas@guardiacivil.org ', con el fin de recabar cualquier dato relevante sobre su paradero.

Los hechos se produjeron en una plazoleta de la calle Marte, en la barriada de Puente del Río, donde el 112 recibió sobre las 9,00 horas varios avisos por disparos y por una pelea con más de una veintena de personas implicadas.

El enfrentamiento se originó a raíz de una discusión vecinal por el volumen de la música, cuando un hombre de 60 años recriminó a otro que la bajara. El altercado derivó en un tiroteo en el que el joven fue alcanzado por un disparo de escopeta, y murió poco después a consecuencia de las heridas.

En los días posteriores, la investigación continuó abierta sin detenidos en medio de un clima de tensión tras el incendio de cuatro viviendas vinculadas a allegados del presunto autor y el refuerzo de la presencia de agentes para evitar "revanchas" y pedir "calma" en la zona.

Posteriormente, el 17 de junio de 2025, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de uno de los miembros del 'clan de los Saúles' que se entregó por su presunta participación en los hechos.