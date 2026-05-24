Las Jornadas Astronómicas de Almería reunirán a un Nobel de Física y a la directora científica de la ESA

Participantes en las jornadas científicas de la Universidad de Almería - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Las XIV Jornadas Astronómicas de Almería reunirán del 25 al 30 de mayo, a figuras del panorama científico internacional como Brian Schmidt, Premio Nobel de Física en 2011, compartido con Saul Perlmutter y con Adam Riess por aportar evidencias a favor de la aceleración en la expansión del universo.

Según ha detallado la Universidad de Almería en una nota de prensa, el miércoles se celebrará un 'Café con Ciencia' con Carole Mundell, directora de Ciencia de la Agencia Espacial Europea (ESA). Todas estas actividades están organizadas por el Vicerrectorado de Política Científica de la UAL y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), el Secretariado de Divulgación Científica, la Delegación del Rector para la Estrategia, Comunicación y Coordinación, y también el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad.

La presencia de Brian Schmidt en el campus de la Universidad de Almería consistirá en una conferencia titulada 'Entendiendo la expansión acelerada del universo'. Posteriormente, compartirá un almuerzo-coloquio con representantes de la comunidad universitaria que han reservado previamente su asistencia.

Por su parte, Carole Mundell es una astrofísica británica conocida por su trabajo en algunos de los fenómenos más extremos del universo y por su papel actual como directora de Ciencia de la Agencia Espacial Europea (ESA). En su caso, participará en el campus en un 'Café con Ciencia', en colaboración con la Fundación Descubre. Se titula 'Descubriendo el Universo desde la Agencia Espacial Europea'.

Junto a estos nombres, en el cartel de las XIV Jornadas Astronómicas de Almería figuran también científicos como el astrofísico del CSIC y vicepresidente de la SEA (Sociedad Española de Astronomía), José M. Vílchez, que impartirá la ponencia 'La química de las galaxias: Historia de los elementos del Cosmos'. Participará también John E. Beckman, astrofísico, doctor honoris causa por la Universidad de Almería y profesor emérito del IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias), con la conferencia 'Los eclipses solares'.