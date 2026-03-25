José Bisbal será homenajeado con una velada internacional de boxeo este sábado en San Isidro, Níjar (Almería)

Archivo - Centro de boxeo y kickboxing Olimpo Box, en San Isidro, Níjar (Almería). - CAMPOJOYMA - Archivo

ALMERÍA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El boxeador José Bisbal, padre de David Bisbal, fallecido el pasado 10 de febrero a los 84 años, será homenajeado de forma póstuma este sábado, 28 de marzo, con una velada internacional de boxeo que se celebrará en el centro Olimpo Box de San Isidro, en Níjar (Almería).

El evento, organizado por los clubes Olimpo Box y Paco Tejedor, arrancará a las 19,00 horas y reunirá 15 combates, entre ellos el Campeonato de Andalucía de Boxeo. La velada cuenta con la colaboración de la Federación Andaluza de Boxeo y de Campojoyma.

Dentro del homenaje, además, se proyectará un vídeo sobre la figura de José Bisbal proporcionado por su familia, según ha informado Campojoyma en una nota. El que fuera el primer campeón de España de boxeo nacido en Almería acumuló varios títulos nacionales a lo largo de una "trayectoria forjada a base de sacrificio".

El combate estelar enfrentará al andaluz Samuel Molina, 'La esencia', con el mexicano Luis Enrique Montelongo, 'Morales', en una prueba que será "muy importante" para el boxeador andaluz de cara a optar en el futuro a la corona mundial.

Los promotores de la velada, Francisco David Sánchez y Francisco Tejedor, han destacado que se trata de "un combate de máximo nivel" y de un "merecido homenaje" póstumo a José Bisbal.

La velada se celebrará en Olimpo Box, en la calle Colativi de San Isidro, un centro de boxeo y kickboxing para entrenamiento y competiciones, con ring y gradas, que ya ha acogido varias veladas con campeonatos en juego.