José Nicolás Ayala encabezará la lista del PSOE en Almería junto a Fátima Herrera y Rodrigo Sánchez Haro

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala. - PSOE - Archivo

ALMERÍA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, va a encabezar la candidatura de los socialistas almerienses a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo en el marco de una lista que sitúa en el 'número 2' a la portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, y en el tercer puesto al exconsejero de Agricultura en el último gobierno socialista Rodrigo Sánchez Haro.

Fuentes socialistas han confirmado a Europa Press la propuesta estudiada por la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE, que se ha reunido en la tarde de este miércoles tras la celebración de las asambleas locales en los dos últimos días para proponer candidatos.

La lista almeriense de los socialistas deja finalmente fuera de los puestos de salida al secretario general del PSOE y subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, toda vez que renueva por completo los primeros nombres con los que los miembros del partido aspiran a aumentar los tres parlamentarios conseguidos en los anteriores comicios.

Ayala, quien también fue alcalde de Terque, liderará la propuesta del PSOE que en las elecciones de 2022 abanderó el actual diputado nacional Juan Antonio Lorenzo, quien abandonó su escaño tras el asiento conseguido en las elecciones generales de 2023, lo que propició la posterior entrada del diputado autonómico Mateo Hernández.

Por su parte, la edil socialista Fátima Herrera concurrirá como en segunda plaza en sustitución de la parlamentaria en esta última legislatura Pilar Navarro. La concejal ha ejercido durante la última mitad del mandato municipal la portavocía de su grupo, por lo que se ha perfilado como posible candidata a la Alcaldía de Almería en 2027 hasta el momento.

De otro lado, el puesto 'número 3' que ocupó en 2022 el parlamentario José Luis Sánchez Teruel se ha reservado ahora para el exconsejero andaluz Rodrigo Sánchez Haro, quien estuvo presente en el último gobierno de Susana Díaz al frente de la Junta.

La dirección provincial deberá remitir este 9 de abril a la Ejecutiva regional "la documentación preceptiva de los candidatos", y ya el viernes 10 de abril está previsto que se reúnan la Comisión Regional de Ética, la Comisión Regional de Listas, la Comisión Ejecutiva Regional y el citado Comité Director.

