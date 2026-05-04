A juicio este martes en Almería por intentar matar a su pareja tras exigirle dinero para comprar drogas

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería va a celebrar este martes la vista oral contra un hombre al que la Fiscalía pide más de 12 años de prisión por haber intentado matar de una puñalada a su pareja sentimental en plena calle después de que esta se negara a darle dinero para la adquisición de hachís.

El acusado se enfrenta a un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que piden para él nueve años y 29 días de prisión, así como a un delito continuado de coacciones, por el que le piden otros tres años de cárcel. En ambos casos, concurre la agravante de parentesco, según recoge el escrito provisional de acusación consultado por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar el 24 de mayo de 2021 cuando la pareja viajaba en taxi desde Baza (Granada) hasta Almería, de modo que en el transcurso de la ruta el hombre habría comenzado a pedir a la mujer que le diera diez euros bajo supuestas amenazas de muerte y con una "actitud intimidatoria".

La mujer, quien se opuso a darle el dinero y viajó "atemorizada" todo el trayecto, llegó sobre las 18,00 horas a Almería con el acusado, quien habría mantenido la misma actitud. Así, una vez llegaron a la Plaza de Barcelona, le volvió a pedir que le diera diez euros "para comprar hachís".

Ante la última negativa de su pareja, el acusado se habría dirigido a ella mientras le decía que la iba "a matar" al tiempo que habría sacado un cuchillo que llevaba en la espalda y se lo habría clavado en la zona del abdomen y en el glúteo.

La víctima sufrió una herida en la pared abdominal de dos o tres centímetros de profundidad en una zona de "riesgo vital", por lo que necesitó asistencia médica. Según la Fiscalía, el acusado no consiguió su objetivo porque la mujer "fue trasladada rápidamente al hospital y atendida de las heridas que sufrió", de las que le han quedado sendas cicatrices.

El acusado estuvo privado de libertad, como medida preventiva por estos hechos, entre el 8 de junio de 2021 y el 26 de septiembre de 2024, cuando fue puesto en libertad con una pulsera telemática para garantizar la orden de 500 metros de alejamiento que le consta sobre la perjudicada.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía también pide el pago a la víctima de 3.050 euros por distintas indemnizaciones además de 22 años de alejamiento e incomunicación con la víctima. El juicio está previsto a partir de las 10,00 horas en la Sección Tercera de Almería.

El teléfono 016 es el número de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial para las víctimas de violencia contra las mujeres y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 53 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.