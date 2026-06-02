Juzgan este miércoles al acusado de apuñalar en el abdomen a un hombre en las fiestas de Zurgena

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería va a celebrar este miércoles el juicio contra un hombre acusado de intentar acabar con la vida de otro mediante una puñalada en el abdomen que le habría asestado durante la celebración de las fiestas de Zurgena (Almería) en 2024.

La Fiscalía tiene previsto solicitar para el acusado siete años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa así como una orden de alejamiento e incomunicación con la víctima por un periodo de diez años superior a la pena que, en su caso, se le imponga.

Conforme a su escrito, consultado por Europa Press, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en la Plaza del Olmo de la citada localidad, donde tuvo lugar una reyerta entre varias personas originada por un conflicto previo en el que la familia del procesado se habría visto implicada.

Fue entonces cuando el varón habría sacado una navaja del bolso que portaba, y con ánimo de acabar con la vida de la víctima, le habría propinado una puñalada en el lado izquierdo del abdomen, lo que le hizo caer al suelo.

El herido fue trasladada al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa en un vehículo particular con un corte penetrante por arma blanca de diez centímetros que, conforme a sus características, habrían originado un "riesgo vital" de no haber sido atendidas de inmediatas.

El afectado precisó de un tratamiento quirúrgico urgente, sentido en el que tardó 79 días en recuperarse de sus heridas. Por su parte, el presunto autor de los hechos fue detenido y enviado a prisión provisional.

Además de las penas de prisión, también se solicita una indemnización en favor de la víctima de 6.440 euros por las lesiones y 5.730 euros más por las secuelas que le han quedado. El juicio está previsto a partir de las 10,00 horas en la Sección Tercera.