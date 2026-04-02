Libertad para el investigado por la muerte de un bebé que fue circuncidado en su casa de Roquetas de Mar

ALMERÍA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar (Almería) ha acordado libertad provisional y sin fianza para B.C., el hombre investigado ante un presunto delito de homicidio por la muerte de un bebé de 37 días que se sometió a una circuncisión clandestina en su vivienda en abril de 2025.

En una auto dictado este miércoles, consultado por Europa Press, el juez accede a la petición efectuada por el abogado defensor, Francisco Fernández Lupiáñez, a la que la Fiscalía se ha adherido, de modo que dispone que el investigado comparezca los días 1 y 15 de cada mes ante el órgano judicial, con la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país.

El instructor adopta estas medidas mientras se avanza en la investigación judicial para determinar las posibles responsabilidades penales en la muerte del pequeño, por la que también se llegó a abrir investigación contra sus progenitores, aunque ambos se encuentran en libertad.

La autopsia preliminar determinó que el bebé, nacido el 6 de marzo de 2025, falleció a raíz de una circuncisión clandestina en la vivienda familiar bajo el consentimiento de sus padres a causa de las heridas sufridas con un instrumento inciso-cortante en la noche del 13 de abril del pasado año.

Según los indicios manejados por el juez, el principal acusado se dedicaría a la práctica recurrente de este tipo de intervenciones quirúrgicas; conclusión a la que se llegó ante el material instrumental que la Guardia Civil localizó en su vivienda de La Mojonera tras su detención.

En este sentido, el juzgado determinó en un primer momento su ingreso en prisión para prevenir que el sospechoso pudiera concurrir en nuevas prácticas similares que, conforme a la investigación, habrían dado lugar a la muerte del bebé.

El investigado, que carece de titulación médica, habría acometido la intervención en el marco de un ritual bajo el consentimiento de los padres del menor, ambos de origen maliense al igual que el implicado, a cambio de un pago de "cien euros". Dicha intervención se hizo sin las condiciones higiénico-sanitarias suficientes.

De forma posterior a la intervención, el bebé sufrió una hemorragia con abundante pérdida de sangre, por lo que los padres finalmente se desplazaron hasta las urgencias del centro de salud de la Avenida Reino de España de Roquetas de Mar en un intento por salvarle, si bien el personal sanitario no pudo hacer nada.