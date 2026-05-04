En libertad los siete detenidos por drogar y retener a un hombre para robarle 40.000 euros en Roquetas de Mar (Almería)

Registro en el punto de venta donde fue retenido un hombre durante 13 días en Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las siete personas detenidas acusadas de haber retenido durante 13 días contra su voluntad y bajo los efectos de medicamentos y drogas a un hombre de 60 años en Roquetas de Mar (Almería) para sustraerle 40.000 euros mediante transferencias bancarias han quedado en libertad provisional tras comparecer ante el titular de la Plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 3 de Roquetas de Mar (Almería).

Así lo ha confirmado el sargento primero de la Guardia Civil Enrique Manzano en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, en las que ha detallado las "deplorables" condiciones en las que fue localizada la víctima por parte de los investigados, a quienes les constan delitos anteriores contra el patrimonio, según ha especificado.

El mando policial ha detallado que fue el sobrino de la víctima quien lo localizó en un punto de venta de estupefacientes después de que la Policía Local de Roquetas de Mar lo avisara al encontrar el coche del afectado aparcado en la vía pública, cerca de la vivienda en la que había sido retenido.

Según ha explicado el sargento, durante su cautiverio los arrestados habrían suministrado estupefacientes y fármacos a la víctima para anular su capacidad de resistencia y voluntad.

Asimismo, también habrían cambiado las claves de su banca electrónica para poder acceder a sus cuentas y extraer mediante 170 operaciones hasta 40.000 euros en apenas dos semanas. También se sirvieron de Bizum y Hall-cash para llegar al dinero.

Desde la Guardia Civil han apuntado que la víctima habría sido captada en el propio barrio "conflictivo" al que llegó él mismo impulsado por su intención de "ayudar" a gente desfavorecida. "Se aprovecharon de su buena fe y se lo llevaron", ha indicado ante el presunto secuestro.

En el registro de la vivienda se intervinieron dosis de anfetamina, base de cocaína, así como cápsulas de metadona y trazodona. También un arma de aire comprimido, una defensa extensible y varias armas blancas de gran tamaño, como machetes y marañas.

A los arrestados se les investiga por diversas tipologías delictivas, entre las que destaca pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación y blanqueo de capitales.

Los siete investigados, a quienes también se les atribuyen otros delitos relacionados con el robo de herramientas y material en una obra civil, pasaron a disposición del juez en funciones de guardia el pasado 17 de abril. Tras la comparecencia, según la Guardia Civil, quedaron en libertad provisional.