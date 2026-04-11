Las llamas en las chabolas de Níjar (Almería) dejan sin hogar a 15 migrantes y devoran pruebas de regularización

Incendio en el poblado chabolista de Los Grillos de Níjar (Almería). - SJM-ALMERÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El incendio registrado durante la jornada de este viernes en el poblado chabolista de Los Grillos de Níjar (Almería), que dejó a dos varones heridos, ha obligado a desplazar a una quincena de migrantes que han perdido su hogar así como sus pertenencias, enseres y, en varios casos, la documentación personal y otras pruebas encaminadas a regularizar su situación a través del proceso extraordinario iniciado por el Gobierno.

"Varias de las personas que estaban allí con la expectativa de la regularización extraordinaria tenían ya las pruebas recopiladas para presentar la documentación. Eso está todo perdido", ha explicado a Europa Press el representante del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Daniel Izuzquiza, quien ha incidido en que tendrán que "empezar absolutamente de cero".

Desde la entidad que ha atendido a los migrantes afectados por el incendio junto con Cruz Roja, Almería Acoge y Fundación Cepaim ha puesto el acento en la dimensión "estrictamente humana" que supone para los damnificados perder los papeles con los que veían una oportunidad para regular su situación. "La desolación que produce una cosa de estas arrambla con todo. Es tremendo", ha asegurado.

A raíz de que el incendio arrasar el poblado se ha articulado un dispositivo de realojo de emergencia activado por los servicios sociales del Ayuntamiento de Níjar en la misma barriada de Los Grillos, con viviendas transitorias en las que se dio cobijo a unas 14 personas que se han quedado además sin ropa, enseres o la documentación que pudieran guardar.

En este sentido, las ONG hicieron un acompañamiento a los afectados a los que se procuró vestido, kits higiénicos y comida para la cena. Asimismo, se acompañó a dos afectados a los servicios de urgencias ya que uno presentaba quemaduras y el otro, como diabético, había perdido su medicación y documentación sanitaria.

"Todos quedaron alojados en el dispositivo", ha apuntado Izuzquiza, quien ha apuntado el papel de las organizaciones sociales para dar además un apoyo "emocional" y "anímico" ante el "shock traumático" sufrido. Asimismo, una voluntaria consiguió mediante donaciones vecinales de la comunidad marroquí algo de ropa y calzado para los afectados.

Desde el SJM han apuntado que entre los afectados por el incendio también hay personas que se encuentran actualmente en Huelva, a dónde se han desplazado a trabajar. "Han perdido todo también pero no están aquí", ha explicado ante la existencia, incluso, de vehículos calcinados cuyos propietarios pueden desconocer lo ocurrido hasta que vuelvan al asentamiento donde encontrarán "pura desolación".