Dos hombres resultan afectados en el incendio de un asentamiento chabolista en Níjar (Almería)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil de Tráfico. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

NÍJAR (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

Dos hombres han resultado afectados en el incendio de un asentamiento chabolista ocurrido en el mediodía de este jueves en el barrio de Los Grillos, en la localidad almeriense de Níjar.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en una nota, varios ciudadanos alertaron al teléfono 112 sobre las 14,15 horas de un incendio en una zona de chabolas.

El centro coordinador ha dado aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a los Bomberos, Infoca, a la Policía Local y a efectivos de Protección Civil.

Los bomberos han confirmado al 112 que dos varones han resultado afectados en el incendio, uno de ellos ha sido atendido en el lugar y el otro, evacuado a un centro sanitario. Por su parte, efectivos de Protección Civil han indicado que el incendio ha afectado al asentamiento chabolista.