Lubrín (Almería) acoge el próximo sábado la novena edición de la Jornada Almanzora Comparte

Presentación de la Jornada Almanzora Comparte. - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

ALMERÍA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y los ayuntamientos de Lubrín, Serón y Cantoria impulsan una nueva edición de la Jornada Almanzora Comparte, una iniciativa que se ha consolidado como uno de los principales espacios de reflexión, innovación y colaboración territorial del Valle del Almanzora.

La novena edición del encuentro se celebra este sábado en el Teatro Municipal de Lubrín, donde reunirá nuevamente a instituciones, ciudadanía, profesionales y agentes sociales con el objetivo de construir soluciones compartidas para el desarrollo de la comarca.

Los representantes institucionales han puesto en valor la capacidad de Almanzora Comparte para convertirse en un espacio estable de cooperación territorial, capaz de conectar administraciones, universidad y ciudadanía para trabajar conjuntamente sobre los retos y oportunidades del entorno rural.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que "Almanzora Comparte se ha consolidado como una de las iniciativas más interesantes de innovación y reflexión colectiva que se desarrollan actualmente en la provincia".

Asimismo, ha señalado que esta nueva edición "demuestra la capacidad del proyecto para seguir evolucionando y apostar por fórmulas cada vez más participativas y conectadas con las necesidades reales del territorio".

Por su parte, la profesora y vicedecana de Alianzas, Comunidad y Cultura de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, Sandra Sanz Martos, ha explicado que esta edición supone un paso más en la evolución del proyecto hacia un modelo de trabajo continuo y colaborativo.

"Esta jornada ya no es un evento aislado, sino un proceso permanente de construcción colectiva junto al territorio. Queremos que las ideas y proyectos que nacen aquí tengan continuidad real y se desarrollen a lo largo del año", ha señalado.

La jornada estará centrada en el trabajo práctico sobre proyectos reales vinculados al Valle del Almanzora. A través de metodologías participativas y dinámicas colaborativas, las personas asistentes podrán analizar conjuntamente iniciativas relacionadas con la movilidad territorial, el turismo sostenible, la digitalización rural, la protección y puesta en valor de la Sierra de los Filabres o la gestión del río Almanzora, entre otras propuestas impulsadas desde el propio territorio.

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de una dimensión más experiencial y vivencial mediante el uso de herramientas de dinamización y técnicas de teatro participativo. Esta metodología permitirá representar situaciones reales, analizar retos compartidos y explorar soluciones colectivas desde una perspectiva más práctica e inclusiva.

La IX Jornada Almanzora Comparte también servirá para consolidar la denominada Comunidad Transformadora del Valle del Almanzora, un ecosistema colaborativo promovido por la UOC junto a los municipios participantes y diferentes agentes sociales de la comarca.

Este espacio mantiene actividad durante todo el año mediante herramientas digitales compartidas y procesos de seguimiento de los proyectos surgidos en anteriores ediciones.

En este sentido, el alcalde de Lubrín, Domingo José Ramos, ha subrayado la importancia de generar espacios de inteligencia colectiva en el entorno rural. "Todo evento que permita compartir conocimiento y construir conjuntamente nos ayuda a avanzar como territorio. Los municipios rurales tienen grandes oportunidades de futuro si somos capaces de innovar y colaborar", ha afirmado.

La jornada concluirá con una puesta en común de las propuestas trabajadas durante el encuentro y con la definición de próximos pasos para continuar impulsando iniciativas concretas dentro de la comarca, reforzando así el papel de Almanzora Comparte como un espacio vivo de cooperación, innovación y desarrollo territorial. A la presentación también han acudido el alcalde de Serón, Manuel Martínez, la alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez.