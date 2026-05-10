Maíllo se compromete a ampliar la Ley de Memoria para incluir a las víctimas del Caso Almería

Archivo - El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo. - Álex Cámara - Europa Press

ALMERÍA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, se ha comprometido este sábado en Almería a ampliar la Ley de Memoria hasta el 10 de mayo de 1981 para incorporar a las víctimas de la Transición y "reconfortar en su dignidad" a sus familias.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el anuncio lo ha realizado coincidiendo con el 45 aniversario del Caso Almería, en el que fueron asesinados Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas, tres jóvenes inocentes víctimas de un crimen cometido por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

En contexto, los tres jóvenes viajaban desde Santander hasta Almería para asistir a una comunión cuando fueron detenidos por agentes de las fuerzas de seguridad, al ser confundidos erróneamente con miembros de ETA y fueron torturados y asesinados.

Durante su intervención, Maíllo ha precisado que la actual legislación "deja fuera a muchas víctimas al limitar el reconocimiento hasta 1978" y defendió la necesidad de reparar también "a quienes sufrieron violencia política y represión durante los años posteriores de la Transición".

Además, el dirigente andaluz ha vinculado este compromiso con el reconocimiento institucional conseguido para Manuel José García Caparrós, cuya figura fue reconocida oficialmente como víctima de la Transición tras años de reivindicación de los movimientos memorialistas y de la izquierda andaluza.

"Eso es lo que se consigue gobernando", ha defendido Maíllo, que reivindicó el papel de las fuerzas transformadoras en los gobiernos para impulsar avances sociales y democráticos. En ese sentido, el candidato de Por Andalucía ha asegurado que medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral o el reconocimiento del Estado palestino no habrían salido adelante "sin la presión y la presencia" de fuerzas políticas como la suya, y que el PSOE cuando gobernó en solitario "no lo hizo". "Queremos gobernar para mejorar la vida de la gente y para conquistar derechos que otros no se atreven a impulsar", ha afirmado.