Muere el conductor de un turismo que circulaba en sentido contrario por la A-7 en Níjar (Almería)

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico en un accidente. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha fallecido tras colisionar contra una furgoneta cuando circulaba en sentido contrario por la autovía A-7 a su paso por el término municipal de Níjar (Almería).

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro se produjo a las 22,35 horas de este martes en el kilómetro 756 de la citada vía.

Varios alertantes avisaron al teléfono de emergencias de que se había producido un accidente entre un turismo y una furgoneta y de que había personas heridas en ambos vehículos.

La sala coordinadora activó a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a Protección Civil y a Mantenimiento de Carreteras.

La Guardia Civil ha confirmado que en el accidente, ocasionado por un coche en sentido contrario, resultó fallecido el ocupante del turismo, que tuvo que ser excarcelado por los Bomberos. Además, un varón de 48 años resultó herido leve y fue evacuado por los servicios sanitarios al Hospital Torrecárdenas.