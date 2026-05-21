Muere en Almería tras caer varios metros de altura desde un murete en la zona de Pescadería

Archivo - Agentes de Policía Nacional frente a la Iglesia de San Roque de Almería. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALMERÍA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de origen magrebí ha perdido la vida durante la madrugada de este jueves tras precipitarse desde varios metros de altura cuando se encontraba sentado en un murete en los alrededores de la parroquia de San Roque, en el barrio de Pescadería de Almería.

Según han indicado fuentes policiales a Europa Press, los primeros indicios apuntan a una muerte "fortuita" ante una posible pérdida de equilibrio por parte del fallecido cuando se encontraba apoyado en el pretil, de modo que cayó a una altura de entre seis y ocho metros y se golpeó en la cabeza contra el suelo.

No obstante, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Almería mantiene abierta una investigación para descartar otras hipótesis y asegurar la causa de la muerte y descartar la participación de terceros o cualquier tipo de enfrentamiento.

El varón habría sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza, lo que se estima como causa de su deceso. Las autoridad judicial ya ha procedido al levantamiento del cadáver para la práctica de la autopsia en la próximas horas.